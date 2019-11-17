Samanyolu Haber /Gündem / Son seçim anketi açıklandı /17 Kasım 2019 11:23

Son seçim anketi açıklandı

Türkiye siyasetinde dengeler değişmeye devam ediyor. Yerel seçimler sonrası AKP ve MHP ortaklığında kan kaybı hızlanırken Suriye'deki askeri harekât sonrası ufak da olsa değişimler yaşandı.

SHABER3.COM

Kamuoyu araştırma şirketleri de halkın nabzını tutmaya devam ediyor.ODTÜ'lü bir mühendis olan Mehmet Günal Ölçer'in yönettiği Polimetre Siyasi Veri Madenciliği Kurumu'nun olası bir seçim araştırmasında farklı sonuçlara dikkat çekiliyor.

Para Analiz'in aktardığına göre, bugün yapılacak bir seçimde milletvekili sayısı AKP’de 31, MHP’de 9 azalırken, CHP’de 25, İYİ Parti’de 11, HDP’de ise 4 artıyor.

2020 sonrası yapılacak bir genel seçimde ise milletvekili sayısı CHP’de 46, İYİ Parti’de 22, HDP’de 10 artıyor. AKP 62, MHP 16 sandalye kaybediyor.

Araştırma sonuçlarında, “Yakın gelecekte AKP+MHP İttifakından Parlamenter Sisteme Dönüş ve Seçim Sistemi Değişikliği konularında, Anayasa değişiklik önerisinin gelmesi beklenebilir” değerlendirmesi yapılıyor.

Sonuçlar, Cumhur ittifakı ortakları AKP ve MHP’nin Meclis’te çoğunluğu kaybettikleri ve adaylarının Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turundan çıkamadıklarını gösteriyor.

Veri analisti Ölçer, Cumhur İttifakı'na ilişkin olarak, “Bu ittifak gerek TBMM’de çoğunluk elde demeyecekleri, gerekse Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ilk turunda sonuç alamayacaklarından ‘Seçim Sistemini Değiştirmek’ ve ‘Parlamenter Sisteme Dönme' konularında adımlar atmaları beklenebilir“ görüşünü dile getiriyor ve ekliyor:

"AKP-MHP’nin iktidarlarını sürdürebilmeleri ancak olağanüstü şartların gerçekleşmesi durumunda mümkün olabilecek."

Seçim Bölgelerinin geçmiş seçim performanslarına bakılarak siyasi partilerin, bugün ve 2023Haziran Ayında yapılacak bir seçimde partilerin her seçim bölgesinde, almaları beklenen oy oranları ve bu oy oranlarına göre çıkartacakları milletvekili sayıları hesaplanmaktadır.

– Örneğin BURSA 1 Bölge için önce, bu bölgedeki AKP+MHP oy oranından, “Eğilim Çizgisi”, bugün veya zamanında yapılacak seçimde partilerin oy oranları ve son olarak da çıkartacakları milletvekili sayıları hesaplanır.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Son seçim anketi açıklandı Sonraki Haber >>

İnsanlar yiyecek ekmek bulamazken...

İnsanlar yiyecek ekmek bulamazken...

Bedava kulaklık için birbirlerini ezdiler!

Bedava kulaklık için birbirlerini ezdiler!

864 tutsak bebek için seferberlik!

864 tutsak bebek için seferberlik!

İbretlik itiraf!

İbretlik itiraf!

Tutsak bebekleri savunduğu için terör örgütü üyesi ilan edildi!

Tutsak bebekleri savunduğu için terör örgütü üyesi ilan edildi!

Dikkatsizlik felakete sebep oluyordu !

Dikkatsizlik felakete sebep oluyordu !

Göstericiler işi abarttı !

Göstericiler işi abarttı !

Virajı dönemeyen otomobil, TIR'ı köprüden attı

Virajı dönemeyen otomobil, TIR'ı köprüden attı

İlginç bebek arabası taşıma

İlginç bebek arabası taşıma

Fırtına inşaat iskelesini söktü!

Fırtına inşaat iskelesini söktü!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:38:14