Son seçim anketi açıklandı

Kamuoyu araştırma şirketleri de halkın nabzını tutmaya devam ediyor.ODTÜ'lü bir mühendis olan Mehmet Günal Ölçer'in yönettiği Polimetre Siyasi Veri Madenciliği Kurumu'nun olası bir seçim araştırmasında farklı sonuçlara dikkat çekiliyor.





Para Analiz'in aktardığına göre, bugün yapılacak bir seçimde milletvekili sayısı AKP’de 31, MHP’de 9 azalırken, CHP’de 25, İYİ Parti’de 11, HDP’de ise 4 artıyor.





2020 sonrası yapılacak bir genel seçimde ise milletvekili sayısı CHP’de 46, İYİ Parti’de 22, HDP’de 10 artıyor. AKP 62, MHP 16 sandalye kaybediyor.





Araştırma sonuçlarında, “Yakın gelecekte AKP+MHP İttifakından Parlamenter Sisteme Dönüş ve Seçim Sistemi Değişikliği konularında, Anayasa değişiklik önerisinin gelmesi beklenebilir” değerlendirmesi yapılıyor.





Sonuçlar, Cumhur ittifakı ortakları AKP ve MHP’nin Meclis’te çoğunluğu kaybettikleri ve adaylarının Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turundan çıkamadıklarını gösteriyor.





Veri analisti Ölçer, Cumhur İttifakı'na ilişkin olarak, “Bu ittifak gerek TBMM’de çoğunluk elde demeyecekleri, gerekse Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ilk turunda sonuç alamayacaklarından ‘Seçim Sistemini Değiştirmek’ ve ‘Parlamenter Sisteme Dönme' konularında adımlar atmaları beklenebilir“ görüşünü dile getiriyor ve ekliyor:





"AKP-MHP’nin iktidarlarını sürdürebilmeleri ancak olağanüstü şartların gerçekleşmesi durumunda mümkün olabilecek."





Seçim Bölgelerinin geçmiş seçim performanslarına bakılarak siyasi partilerin, bugün ve 2023Haziran Ayında yapılacak bir seçimde partilerin her seçim bölgesinde, almaları beklenen oy oranları ve bu oy oranlarına göre çıkartacakları milletvekili sayıları hesaplanmaktadır.





– Örneğin BURSA 1 Bölge için önce, bu bölgedeki AKP+MHP oy oranından, “Eğilim Çizgisi”, bugün veya zamanında yapılacak seçimde partilerin oy oranları ve son olarak da çıkartacakları milletvekili sayıları hesaplanır.