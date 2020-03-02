Son seçim anketi açıklandı

Ankete göre, bugün seçim olsa AKP kurulduğu günden beri en düşük oy oranını alıyor. AKP’nin oyu yüzde 29 olurken, CHP oyu yüzde 27 ile kendi seviyesinde kalan tek parti. MHP baraj altında yüzde 8’le kalırken, Meral Akşener’in İyi Partisi yüzde 10 yaparak barajı geçiyor. HDP yüzde 12 alarak barajı geçen bir diğer parti. Yeni Partilerden henüz kurulması tamamlanmayan Ali Babacan yüzde 6 alırken, Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi yüzde 5 alıyor.







İşte son anketin sonuçları;





AKP oyu %29

CHP oyu %27

MHP oyu %8

İYİ Parti %10

HDP %12

Gelecek Partisi %5

Ali Babacan partisi %6

Saadet Partisi %1

DİĞER %2





3 Haziran seçimlerini bilmişti





Sonhaber16.com’un haberine göre, 23 Haziran’daki İstanbul seçiminde yüzde 9’luk puan farkını bilen anket şirketi KONDA’nın Genel Müdürü Ağırdır, “AKP’nin oyu şu anda yüzde 30’un altında” dedi.





23 Haziran tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde CHP ile AKP arasında oluşan yüzde 9’luk puan farkını bilen anket şirketi KONDA’nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, istifalarla gündeme gelen AKP’nin oy oranına ilişkin konuştu. Ağırdır, “AK Parti 17 yıllık tarihinden bu yana çekirdek oyunun en düşük olduğu noktada. AK Parti’nin oyu şu anda 30’un altında” değerlendirmesinde bulundu.





Gençler mevcut aktörlere güvenmiyor





Gençlerin yarısının mevcut aktörlerle Türkiye’nin sorunlarının çözülemeyeceğini düşündüğünü söyleyen Ağırdır, toplumun yüzde 40’a yaklaşan kesiminin bu konuda hemfikir olduğunu belirtti. Ağırdır, “Başkanlık sistemine bugün AK Partililer de ‘hayır’ der” diye konuştu.