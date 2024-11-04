Son seçim anketi: Birinci parti değişiyor, fark 3 puan

HBS Araştırma şirketi 1-3 Kasım'da 6 bin 100 kişiyle yüz yüze görüşerek bir anket yaptı. Anket katılımcılarına, "Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" diye sordu.



Anketin sonuçları şöyle:



CHP: Yüzde 29,3



AK Parti: Yüzde 26,3



14 Mayıs Genel Seçimleri'nde CHP yüzde 25,80 oy alırken AK Parti yüzde 36,30 oy almıştı.



DEM Parti: Yüzde 9



MHP: Yüzde 8,1



14 Mayıs seçimlerinde MHP yüzde 10,30 oy aldı, Yeşil Sol Parti (DEM) yüzde 9 oy aldı.



Yeniden Refah Partisi: Yüzde 6



İYİ Parti: Yüzde 5,1



