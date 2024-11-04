Samanyolu Haber /Gündem / Son seçim anketi: Birinci parti değişiyor, fark 3 puan /04 Kasım 2024 23:28

Son seçim anketi: Birinci parti değişiyor, fark 3 puan

HBS Araştırma şirketi son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre CHP birinci parti konumunda, fark ise 3 puan.

SHABER3.COM

HBS Araştırma şirketi 1-3 Kasım'da 6 bin 100 kişiyle yüz yüze görüşerek bir anket yaptı. Anket katılımcılarına, "Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" diye sordu.

Anketin sonuçları şöyle:

CHP: Yüzde 29,3

AK Parti: Yüzde 26,3

14 Mayıs Genel Seçimleri'nde CHP yüzde 25,80 oy alırken AK Parti yüzde 36,30 oy almıştı.

DEM Parti: Yüzde 9

MHP: Yüzde 8,1

14 Mayıs seçimlerinde MHP yüzde 10,30 oy aldı, Yeşil Sol Parti (DEM) yüzde 9 oy aldı.

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 6

İYİ Parti: Yüzde 5,1


Zafer Partisi: Yüzde 3,2

TİP. Yüzde 1,2

Diğer: Yüzde 2,3

Oy kullanmayacağım: Yüzde 9,5.
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