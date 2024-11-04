Son seçim anketi: Birinci parti değişiyor, fark 3 puan

HBS Araştırma şirketi 1-3 Kasım'da 6 bin 100 kişiyle yüz yüze görüşerek bir anket yaptı. Anket katılımcılarına, "Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" diye sordu.
Anketin sonuçları şöyle:
CHP: Yüzde 29,3
AK Parti: Yüzde 26,3
14 Mayıs Genel Seçimleri'nde CHP yüzde 25,80 oy alırken AK Parti yüzde 36,30 oy almıştı.
DEM Parti: Yüzde 9
MHP: Yüzde 8,1
14 Mayıs seçimlerinde MHP yüzde 10,30 oy aldı, Yeşil Sol Parti (DEM) yüzde 9 oy aldı.
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 6
İYİ Parti: Yüzde 5,1
Anketin sonuçları şöyle:
CHP: Yüzde 29,3
AK Parti: Yüzde 26,3
14 Mayıs Genel Seçimleri'nde CHP yüzde 25,80 oy alırken AK Parti yüzde 36,30 oy almıştı.
DEM Parti: Yüzde 9
MHP: Yüzde 8,1
14 Mayıs seçimlerinde MHP yüzde 10,30 oy aldı, Yeşil Sol Parti (DEM) yüzde 9 oy aldı.
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 6
İYİ Parti: Yüzde 5,1
Zafer Partisi: Yüzde 3,2
TİP. Yüzde 1,2
Diğer: Yüzde 2,3
Oy kullanmayacağım: Yüzde 9,5.