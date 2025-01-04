Son seçim anketi: İkinci tura kim kalır? İşte oy oranları...





İKİNCİ TURA KİM KALIR?

Gerçek Gündem'den Ece Seçil Şahin'in haberine göre Ankara Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bir anket çalışması gerçekleştirdi. Ankette, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çoklu aday senaryosunda nasıl bir dağılım ortaya çıkıyor?" sorusuna yanıt arandı.Sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 32.9 ile ilk sırada yer alıyor ancak oy oranı 2023'e göre yüzde 16 daha düşük. Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin adayı ve Mansur Yavaş'ın bağımsız aday olması durumunda katılımcıların tercihi yüzde 24.9 oy oranıyla İmamoğlu oldu. Bu senaryoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmamoğlu ikinci turda rakip oluyor.Diğer adayların oy oranları şöyle:Mansur Yavaş yüzde 21.2DEM adayı yüzde 4.7Zafer Partisi adayı yüzde 2.2Müsavat Dervişoğlu yüzde 2Fatih Erbakan yüzde 1.6Yavuz Ağıralioğlu yüzde 1Kararsız yüzde 3.9Fikrim yok yüzde 2.2Diğer yüzde 3.3