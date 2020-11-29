Son seçim anketi sonuçları açıklandı

Katılımcılara “Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?” sorusu yöneltildi.Toplam seçmen üzerinden katılımcıların yüzde 29’u AKP, yüzde 19’u CHP, yüzde 11’i İYİ Parti, yüzde 8,3’ü HDP, yüzde 7.2’si de MHP yanıtını veriyor.





Yeni partilere destek oranı da belli oldu.Buna göre katılımcıların yüzde 2.8’i DEVA Partisi, yüzde 1,4’ü ise Gelecek Partisi’ne oy vereceğini söyledi.





Geçerli oylar üzerinden partilerin aldığı oy oranları ise şöyle belirlendi:





AKP: Yüzde 36.2





CHP: Yüzde 23.7





İYİ Parti: Yüzde 13.7





HDP: Yüzde 10.4





MHP: Yüzde 9





DEVA: Yüzde 3.5





Gelecek Partisi: 1.7





Saadet Partisi: 1.5





Katılımcılara “Türkiye’nin yönetim sistemiyle ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu?” sorusu da yöneltildi.





Toplam seçmen üzerinden katılımcıların 37,1’i Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi derken, yüzde 50,4 Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem istediğini belirtti.





Kararsız, sandığa gitmeyenlerin oranı ise yüzde 12,5.





Kararsızlar dağıtıldığında bu oran ise şöyle oldu:





Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: Yüzde 42,4





Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem: Yüzde 57,6





Ankete göre çoğunluk hükümetin ekonomi politikasını başarısız buluyor.Buna göre katılımcıların yüzde 68,3'ü hükümetin ekonomi politikasını başarısız olarak ifade etti. Yüzde 27 ise "başarılı" diyor.