Samanyolu Haber /Gündem / Son seçim anketinde AKP'ye soğuk duş: Artık birinci değil /16 Ağustos 2022 15:03

Son seçim anketinde AKP'ye soğuk duş: Artık birinci değil

Piar Araştırma son seçim anketini açıkladı. Bu ankete göre AKP yıllardır yer aldığı birincilik koltuğunu kaybetti.

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2023 seçimlerine aylar kala anket şirketleri kamuoyunun nabzını tutmaya devam ediyor. 

Birbiri ardına yayınlanan anketlere Piar Araştırma'nın son anketi de eklendi. 


 Ağustos ayı anket sonuçlarını paylaşan Piar, vatandaşlara "Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" diye sordu.

 Ankete katılanların yüzde 28,52'si CHP derken, AKP'nin yüzde 28,1 olması dikkat çekti. Öte yandan AKP'yi yüzde 12,9 ile İYİ Parti takip etti.

Seçmenlerin yüzde 3.5'i Gelecek Partisi, yüzde 3'ü DEVA Partisi derken; yüzde 1.8'i ise Bağımsız Türkiye Partisi yanıtı verdi. 
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