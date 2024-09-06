Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: Fark 13 puana çıktı

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre ankette kararsızlar dağıtılmadan verilen sonuçlara göre CHP yüzde 24,4'le birinci sırada yer alırken AK Parti yüzde 16,1 ile ikinci sırada yer aldı. Onu MHP yüzde 7,5'la ardından da DEM Parti yüzde 7,2 ile takip etti.





Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu ve 14 Mayıs seçimlerine en yakın sonucu veren anket şirketlerinden biri olan SONAR, son seçim anketini yayımladı. SONAR, katılımcılara 'Erken seçim yapılmalı mı?' ve 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' diye sordu. Halk TV'de yayınlanan ankete katılanların yüzde 53,1'i, 'evet yapılmalıdır' derken yüzde 40,7'si ise 'hayır yapılmamalıdır' yanıtını verdi.Kararsızlar dağıtılmadan ortaya çıkan sonuçlar:CHP: Yüzde 24,4AKP: Yüzde 16,1MHP: Yüzde 7,5DEM PARTİ: Yüzde 7,2İYİ PARTİ: Yüzde 3,6YENİDEN REFAH: Yüzde 3,4ZAFER PARTİSİ: Yüzde 3,2DİĞER: Yüzde 2SONAR'ın son anketinde kararsızlar dağıtıldığında CHP yüzde 13 farkla AKP'nin önünde yer aldı. MHP ise üçüncü sırada yer aldı.Partilerin oy dağılımı şöyle:CHP: Yüzde 36,2AK PARTİ: Yüzde 23,8MHP: Yüzde 11,2DEM PARTİ: Yüzde 10,7İYİ PARTİ: Yüzde 5,3YENİDEN REFAH: Yüzde 5,0ZAFER PARTİSİ: Yüzde 4,8DİĞER: Yüzde 3Sözcü yazarı Aytunç Erkin ise BETİMAR Araştırma şirketinin “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması”nın Ağustos 2024 sonuçlarını paylaştı. Türkiye genelini kapsayan 26 ilde 1500 kişi ile gerçekleştirilen anketin sonuçlarını Erkin şöyle anlattı:"Önce ankete katılanların siyasi fikirlerine bakalım:Muhafazakar yüzde 12.5, Müslüman/İslamcı yüzde 21.3, Atatürkçü/Laik yüzde 24.8, Türk milliyetçisi yüzde 21.1, Kürt milliyetçisi yüzde 1.9, Demokrat/Sosyal Demokrat yüzde 7.5, diğer yüzde 6.1, cevap yok yüzde 4.9.Merakla yanıtını okuduğum soru şu: Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?Önce kararsızlar dağıtılmadan önceki sonuç: CHP yüzde 31.1, AK Parti yüzde 26.3, MHP yüzde 8.7, DEM yüzde 7.6, Yeniden Refah Partisi yüzde 5.7, Zafer Partisi yüzde 3.4, İYİ Parti yüzde 2.6, TİP yüzde 0.9, Diğer 3.1, Oy kullanmayacağım yüzde 4.6, Kararsızım yüzde 4.4, Cevap yok 1.4, Geçersiz atacağım yüzde 0.3.Peki kararsızlar dağıtıldıktan sonra sonuç: CHP yüzde 34.7, AK Parti yüzde 29.4, MHP yüzde 9.9, DEM yüzde 8, Yeniden Refah Partisi yüzde 6.5, Zafer Partisi yüzde 3.9, İYİ Parti yüzde 3.2, TİP yüzde 1, diğer yüzde 3.5."