Samanyolu Haber /Gündem / Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar çıktı! Bu pazar seçim olsa... /19 Eylül 2024 10:28

Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar çıktı! Bu pazar seçim olsa...

Saros Araştırma şirketi olası erken seçim hakkında yaptığı kamuoyu anketinin sonuçlarını paylaştı. CHP ve YRP'deki yükseliş dikkat çekerken Meclis'te vekilleri bulunan bazı partiler listeye giremedi.

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Saros Araştırma'nın Eylül 2024 anketi dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Erken seçim isteyenlerin oranı yükselirken, partilerin oy dağılımı da yeni bir tablo çizdi.

4-11 Eylül tarihleri arasında 3126 kişiyle yapılan ankette oyların partilere göre dağılımı ve bir önceki genel seçimle karşılaştırıldığında ortaya çıkan sonuçlar şöyle şekillendi: 

CHP: Yüzde 34,1 
14 Mayıs 2023: Yüzde 25,33 

AKP: Yüzde 30,3 
14 Mayıs 2023: Yüzde 35,61 

DEM Parti: Yüzde 9,4
14 Mayıs 2023: Yüzde 8,82 (Yeşil Sol Parti) 

MHP: Yüzde 8,7 
14 Mayıs 2023: Yüzde 10,07

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,9 
14 Mayıs 2023: Yüzde 2,81 

İYİ Parti: Yüzde 3,8 
14 Mayıs 2023: Yüzde 9,68 

ZAFER Partisi: Yüzde 2,6
14 Mayıs 2023: Yüzde 2,23 

TİP: Yüzde 2,4 
14 Mayıs 2023: Yüzde 1,73 

Diğer: 3,8 

Meclis'te vekilleri bulunan SAADET, DEVA ve Gelecek partilerinin listede kendilerine yer bulamaması dikkat çekti. 


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