Samanyolu Haber /Gündem / Son seçim anketinin sonucu açıklandı /17 Haziran 2020 20:02

Son seçim anketinin sonucu açıklandı

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz, yaptırdıkları son anket sonucunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı yarışında ikinci turda da Erdoğan'ı geçtiğini söyledi. Araştırmada partilerin oy oranlarına da mercek tutuldu.

SHABER3.COM

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz, 9-12 Haziran tarihleri arasında 12 ilde 1410 kişiyle yüz yüze görüşerek yaptıkları anketin sonuçlarını paylaştı.

OY ORANLARI NASIL?

Diken’den Minez Bayülgen’in haberine göre Özkiraz yaptırdıkları ankette partilerin oy oranını şu şekilde açıkladı:

* AKP yüzde 35 seviyelerinde.

* CHP yüzde 28 civarında.

* İYİ Parti ilk kez 12'nin üstüne çıktı.

* HDP ise yüzde 12.

* MHP yüzde 7.5'in da altına inerek, yüzde 7 seviyelerine geriledi.

* DEVA Partisi yüzde 3, Gelecek Partisi de yüzde 2.5 düzeyinde.

* Saadet Partisi de yüzde 0.2 seviyesinde.

İMAMOĞLU ÖNDE

Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili anket sonuçlarını da paylaşan Özkiraz şunları kaydetti:

* Geçen ay sormuştum, çatı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Tayyip Erdoğan yarışsa, kime oy verirsiniz” diye.

* İmamoğlu, Erdoğan'a 6.5 puan kadar fark attı.

* Bir de “Her parti kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarsa ve ikinci tura kalsa” diye sordum.

* Bu kez de İmamoğlu ve Erdoğan arasındaki fark 5.5 puan çıktı. Yani İmamoğlu, Erdoğan'ın 5.5 puan önünde.

YAVAŞ BAŞA BAŞ

Özkiraz, kendilerinin yaptırdığı son anket sonucunda Mansur Yavaş’ın ise Erdoğan’la başa baş gittiğini ifade ederek “Aslında Mansur Yavaş, Erdoğan ile başa baş gidiyor. Erdoğan yalnızca 0.2 önde. “İmamoğlu mu, Erdoğan mı” sorusunda kararsızlar yüzde 14 iken, “Yavaş mı, Erdoğan mı” sorusunda kararsızlar bu kez yüzde 21'e çıkıyor.” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Son seçim anketinin sonucu açıklandı Sonraki Haber >>

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi

Korkutan açıklama!

Korkutan açıklama!

'Neden HDP'yi ekrana çıkarmıyorsunuz?' sorusuna sunucudan ilginç cevap

'Neden HDP'yi ekrana çıkarmıyorsunuz?' sorusuna sunucudan ilginç cevap

Rus Devlet medyası: Yayınlanan Pençe Harekatı görüntüleri montaj

Rus Devlet medyası: Yayınlanan Pençe Harekatı görüntüleri montaj

Perinçek: Öcalan bana tarladan gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım?

Perinçek: Öcalan bana tarladan gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım?

'Topladığınız 300 milyonu verin' diyen 15 Temmuz gazilerine AKP binası önünde müdahale

'Topladığınız 300 milyonu verin' diyen 15 Temmuz gazilerine AKP binası önünde müdahale

KHK'nın değiştirdiği bir hayat daha

KHK'nın değiştirdiği bir hayat daha

Rusya'da kurtarma eğitimi fiyasko ile bitti

Rusya'da kurtarma eğitimi fiyasko ile bitti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:30:39