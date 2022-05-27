Son seçim anketlerinde Kıliçdaroğlu öne geçti

Artıbir Araştırma'dan Hüseyin Çalışkaner, son gerçekleştirdikleri seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Artı TV'de katıldığı programda açıklanan ankette vatandaşlara, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?’ sorusu soruldu.





KEMAL KILIÇDAROĞLU 9 PUAN ÖNDE ÇIKTI!

Diğer anket firmalarının aksine aradaki farkın çok yüksek çıktığı ankete göre, vatandaşların yüzde 39.7'si Erdoğan derken; yüzde 48.2'si Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyledi.





Kararsızların oranı ise 12.1 olarak duyuruldu.







