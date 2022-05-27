Samanyolu Haber /Gündem / Son seçim anketlerinde Kıliçdaroğlu öne geçti /27 Mayıs 2022 08:55

Son seçim anketlerinde Kıliçdaroğlu öne geçti

Artıbir Araştırma'dan Hüseyin Çalışkaner, şirketin gerçekleştirdiği son anket sonuçlarını yayınladı. Ankete göre, Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'a fark atıyor.

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Artıbir Araştırma'dan Hüseyin Çalışkaner, son gerçekleştirdikleri seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Artı TV'de katıldığı programda açıklanan ankette vatandaşlara, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?’ sorusu soruldu.

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Diğer anket firmalarının aksine aradaki farkın çok yüksek çıktığı ankete göre, vatandaşların yüzde 39.7'si Erdoğan derken; yüzde 48.2'si Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyledi.

Kararsızların oranı ise 12.1 olarak duyuruldu.


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