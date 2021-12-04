Son seçim anketlerinden Cumhur İttifakı'na kötü haber

Ekonomik kriz nedeniyle özellikle son dönemde AKP ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nda oy kaybı yaşandığı anketlere yansıyor.
Cumhur İttifakı partileri anketlerin güvenilirliğini tartışmaya açarken, yayınlanan anketler gündemde uzun süre yer alıyor.
Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, son dönemde özellikle AKP'de düşüşe işaret eden bazı anketler şöyle:
MAK ARAŞTIRMA / KASIM 2021
MAK araştırmanın kasım ayında yaptığı ankette Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 39.5 çıktı. Millet İttifakı'nın oyu da yüzde 39.5 olarak hesaplandı.
AVRASYA KASIM / 2021
Avrasya Araştırma kasım ayı seçmen anketinde AKP'nin oy oranı yüzde 24.2 çıktı. Yayınlanan ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan olası hiçbir aday karşısında kazanamıyor.
"Erken seçim olması durumunda sayacağım partilerden hangisine oy verirdiniz?" sorusuna katılımcılar şu yanıtı verdi:
(Kararsızlar dağıtılmadan)
CHP: 25.6 (Avrasya anketlerinde CHP kararsızlar dağıtılmadan ilk kez AKP'yi geçti.)
AKP: 24.2
İYİ Parti : 10.1
HDP: 8.8
MHP: 6.2
AKSOY ARAŞTIRMA / EYLÜL 2021
Aksoy Araştırma Şirketi'nin yapmış olduğu son araştırmada ise katılımcılara, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Bu ankette de kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP yüzde 30.8, CHP yüzde 28.2, İYİ Parti yüzde 13.8, HDP yüzde 10, MHP yüzde 8.6'da kaldı.