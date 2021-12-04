Son seçim anketlerinden Cumhur İttifakı'na kötü haber

Ekonomik kriz nedeniyle özellikle son dönemde AKP ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nda oy kaybı yaşandığı anketlere yansıyor.





Cumhur İttifakı partileri anketlerin güvenilirliğini tartışmaya açarken, yayınlanan anketler gündemde uzun süre yer alıyor.





Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, son dönemde özellikle AKP'de düşüşe işaret eden bazı anketler şöyle:





MAK ARAŞTIRMA / KASIM 2021





MAK araştırmanın kasım ayında yaptığı ankette Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 39.5 çıktı. Millet İttifakı'nın oyu da yüzde 39.5 olarak hesaplandı.



