Son seçimi doğru tahmin eden şirketten yeni anket: İşte birinci parti!

Muhalefet "erken seçim" derken, iktidar kanadı 'yeni anayasa' çağrıları yapmaya devam ediyor.





Son seçim sonucunu doğru tahmin eden Özdemir Araştırma, yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. Araştırma şirketinin 30 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçları dikkat çekti.





Halktv'nin haberinde yer alan ankete göre CHP birinci parti konumunda.





Araştırmaya göre, CHP oyların yüzde 30,7'sini alarak birinci parti konumunda. AKP ise oyların yüzde 27,4'ünü aldı.





İYİ PARTİ VE MHP'NİN OYLARI ERİDİ

Anket verilerine göre, CHP ve AKP arasında oy artışı yaşanırken, İYİ Parti ve MHP’de ise oy kayıpları görüldü.





Özdemir Araştırma'nın, 2 bin 7 kişiyle gerçekleştirdiği genel seçim anket sonuçları şöyle:





CHP: Yüzde 30,7

AKP: Yüzde 27,4

DEM Parti: Yüzde 11





Özdemir Araştırma'nın önceki seçim anketine göre; CHP oyların 0,3, AKP, 1,1, ve Zafer Partisi’nin 1,1 oy artırdı.





DEM - 1,2, MHP - 0,5, YRP - 0,8, İYİ Parti'de ise -0,6, oy düşüşte