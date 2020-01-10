Filistinli vaiz Mahmud Abdel-Baki (Ebu Hattab), Kuveyt'te bir düğün merasiminde yaptığı konuşma esnasında fenalaşarak hayatını kaybetti.
Evliliğin esası ve eşlerin haklarından bahseden 83 yaşındaki vaiz, kelime-i şehadet getirip son nefesini verdi.
SON SÖZÜ "LÂ İLAHE İLLALLAH" OLDU
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (sas) anlattığı sırada vefat eden Filistinli vaizin son sözleri "Lâ ilahe illallah" oldu.
Cep telefonu kamerası ile çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sohbeti dinleyenler Abdel-Baki'ye yardım etmek için ayağa kalktığı görülüyor.
Filistin'in Tulkarm şehrinde doğan Abdel-Baki (sağdan 2'nci), 47 yılı aşkın süredir Kuveyt'te ikamet ediyordu.
Vaiz, Kuveyt'teki Al-Othman Zakat Komitesi'nin kurucuları arasında yer alıyor.