Samanyolu Haber /Dünya / Son testler... Yeni nesil hidrojen trenleri Avrupa'da çalışacak /07 Eylül 2021 09:56

Son testler... Yeni nesil hidrojen trenleri Avrupa'da çalışacak

Fransız enerji ve taşımacılık şirketi Alstom'un geliştirdiği dünyanın hidrojenle çalışan ilk treni Coradia iLint, Almanya, Hollanda ve İsveç'in ardından Fransa Ulaştırma Bakanı Jean-Baptiste Djebarri'nin de bulunduğu bir törenle Fransa'da da test edildi.

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Fransa'da sera gazı emisyonlarını azaltmayı amaçlayan hedef kapsamında 2018'de başlatılan "Hidrojen Planı" ile desteklenen bu trenin temiz enerji ile çalışması birçok ülkenin ilgisini çekiyor.

İki yıl önce Almanya'da ilk 2 Coradia iLint treni ticari hizmete açıldı ve bugüne kadar 2 Alman eyaleti tarafından 41 tren seti sipariş edildi.

Coradia iLint, hidrojen yakıt hücresiyle çalışan dünyanın ilk yolcu treni. Bu "sıfır emisyonlu" hafif tren, bir elektrikli tren kadar sessiz ve yalnızca su buharı atıyor.

Bu trenin en önemli özelliklerinden biri de elektrikli rayların olmadığı bölgelerde çalışabilmesi, böylelikle rahatlıkla fosil yakıt kullanan trenlerin yerini alabilecek.

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