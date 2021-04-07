Son üç ayda bir milyon ölüm!

Amerika'nın Sesi'nde yer alan Reuters kaynaklı habere göre bugün itibariyle Corona virüsü enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı dünya çapında 3 milyonu geçerken, başta Brezilya ve Hindistan olmak üzere dünyanın farklı noktalarında vaka ve ölümlerin artması dikkat çekiyor. Sağlık uzmanlarına göre bunun nedeni, ilk olarak İngiltere ve daha sonra da Güney Afrika’da tespit edilen virüsün mutasyona uğramış türleri.







Uzmanlar, önlemlerin ve kısıtlamaların birçok yerde gevşetilmesinin de vaka ve ölümlerdeki artışa neden olduğuna vurgu yapıyor.





Reuters’ın araştırmalarına göre, pandemide can kaybı sayısı bir yıl içinde 2 milyonu geçti. Ancak son üç ay içinde bir milyon ölüm daha kaydedildi.





Şu an dünyada günlük olarak kaydedilen virüs kaynaklı can kayıplarının dörtte biri ise Brezilya’dan.





Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilileri de günlük ortalama can kaybının ciddi oranda yükseldiği Brezilya’daki duruma dikkat çekerek ulusal sağlık sistemi üzerindeki yükün kritik bir boyuta ulaştığını belirtti.





Brezilya’da şu an hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin yüzde 90’u dolmuş durumda.





Önceki gün rekor düzeyde yeni vaka sayısı kaydedilen Hindistan ise, Amerika’dan sonra, günlük ortalama olarak 100 binden fazla vakanın tespit edildiği ikinci ülke.





Hindistan’da pandemiden en fazla etkilenen Maharaştra’da dün itibariyle alışveriş merkezleri, sinemalar, barlar, restoranlar ve ibadet yerleri önlem amaçlı olarak yeniden kapatıldı.





51 ülkeden oluşan Avrupa bölgesi ise 1 milyon 100 bin can kaybıyla dünyada virüs kaynaklı ölümlerde ilk sırada. Bölgedeki Corona virüsü enfeksiyonuna bağlı ölümlerin yüzde 60’ını ise İngiltere, Rusya, Fransa, İtalya ve Almanya’da kaydedilen ölümler oluşturuyor.





555 bin can kaybıyla pandeminin en fazla vurduğu Amerika’da ise dünyadaki tüm virüs kaynaklı ölümlerin yüzde 19’u kaydedildi. Son haftalarda can kayıplarındaki artış endişeye yol açarken, sağlık yetkilileri ülke genelinde hızlandırılan aşılama çalışmalarının yeni vaka ve ölümlerin önüne geçebileceği umudunda.





Son verilere göre, nüfusu 328 milyonun üzerinde olduğu Amerika’da halkın üçte biri şu ana kadar en az bir doz Corona virüsü aşısı oldu.





Our World in Data adlı araştırma kurumunun verilerine göre de Pazar günü itibariyle dünyada toplamda en az 370 milyon kişi en az bir doz aşı oldu. Bu, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 4,7’sini oluşturuyor.





Diğer taraftan, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilileri yoksul ve az gelişmiş ülkelere de aşıların ulaştırılması konusunda gelişmiş ülkelerin daha fazla destek sunması gerektiği görüşünde.