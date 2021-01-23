Son üç yılın en düşük seviyesinde!

MetroPOLL Araştırma Şirketi, Aralık ayına dair “Türkiye’nin Nabzı” araştırmasının sonuçlarını paylaşmaya başladı.





Araştırmanın sonucunda Başkanlık sistemine desteğin giderek düştüğü görülüyor.





MetroPOLL, araştırmanın sonucuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Halkın yüzde 58'i Türkiye'nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş yapması gerektiğini düşünmektedir. Yüzde 35'lik kesim ise başkanlık sisteminde kalması gerektiği kanısındadır."





Şirket, "Aralık 2020’de başkanlık sistemine olan destek en düşük seviyesine indi." değerlendirmesinde bulundu.





CUMHUR İTTİFAKI SEÇMENİ NE DÜŞÜNÜYOR?





24 Haziran 2018'deki seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) oy verenlerin yüzde 22'si güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş yapılması gerektiğini söylerken, Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) bu oran yüzde 45,9 oldu.





MetroPOLL Araştırma Şirketi’nin sahibi Özer Sencar da sonuçlara dair, “Başkanlık sistemine olan desteğin düşüşü önümüzdeki süreçte politikacılara yol gösterici olabilir.” yorumunda bulundu.



