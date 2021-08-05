Son umudumuz karetecilerimiz

NURULLAH KAYA- SAMANYOLUHABER.COM









Dünyanın en büyük spor organizasyonunda bir iki spor dalı dışında genel olarak çok kötü bir performans ortaya koyan Türkiye şuan madalya sıralamasında 51. durumda.







Bizi kıskanan Almanya ise 7. sırada.







Bu kötü görünen durumu daha detaylı analiz etmeyi daha sonraki yazılara bırakarak son umudumuz karateden biraz bahsedelim. Karatede birçok madalya almamız gerekiyor. İnşallah karetecilerimiz olimpiyatlardaki yüz akımız olurlar.





Uzun yıllar olimpiyatlara girme mücadelesi veren karate, bu büyük spor organizasyonuna ilk adımını anavatanı Japonya'da atması manidar oldu. Türkiye son dönem dünya ve Avrupa şampiyonalarında karatenin en başarılı ülkelerinden biri. Anadolu'nun yiğit çocukları bu sporu çok seviyor ve çok da iyiler. Tokyo Olimpiyatları'nın bitmesine çok az kaldı. Umut ediyoruzki bu çocuklar karatede bir çok madalya kazanır. Özellikle altına çok ihtiyacımız var. Çünkü ülke sıralamasında en önemli unsur altın madalya.





Karetecilerimiz olimpiyatlara çok iyi hazırlandı. Yetenekli ve çok güçlü bir takımımız var. Madalyaların rengini kestirmek biraz zor ama ben birden çok madalya bekliyorum. Umarım bu madalyalar gelir ve madalya sıralamasında amudi bir yükseliş gerçekleştiririz. Eğer karetecilerimiz bunu başarabilirse Türkiye'de karate çok daha iyi yerlere gelir. Haydi çocuklar bunu başarabilirsiniz.





Karate Milli Takımı'nda şu sporcular bulunuyor:





Dilara Bozan, Ali Sofuoğlu (Kata), Serap Özçelik Arapoğlu (Kumite 55 kilo), Meltem Hocaoğlu Akyol (Kumite +61 kilo), Uğur Aktaş (Kumite +75 kilo), Merve Çoban (Kumite 61 kilo), Eray Şamdan (Kumite 67 kilo)















