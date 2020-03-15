Son vakada dikkat çeken detay… Bu ilk kez oldu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarlar istiyoruz. Son 1 hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş sıfır risk anlamına gelmez” dedi.





Bakanın açıkladığı son hasta ile virüsü taşıyan kişi sayısı 6’ya çıkmış oldu. İlk 5 vaka aynı aileden olduğu için altıncı vaka bir ilk özelliği taşıyor.





“BU BİR KUL HAKKIDIR”





Diyanet umreden dönen son 5 bin 300 kişiyi 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda uyardı.





Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şunları söyledi:









* Bugün umreden son 5300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu bir kul hakkıdır. Lütfen uyalım.