Samanyolu Haber /Gündem / Son yağışlar yüz güldürdü /26 Ocak 2021 12:00

Son yağışlar yüz güldürdü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) kuraklık uyarısı yaptığı Türkiye'de son kar yağışları yüz güldürdü.

SHABER3.COM

İstanbul'da içme suyu barajlarında doluluk oranı yüzde 33,37'ye yükseldi. Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da beş gün boyunca yağış bekleniyor. Yağışların baraj doluluğuna olumlu katkı yapması bekleniyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajların doluluk oranı yüzde 33,37 ile 2020 yılı ekim dönemindeki seviyeye ulaştı.

Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönemdeki artış 140 baz puanı aştı.

Baraj doluluk oranı geçen yıl aynı dönemde yüzde 55,13 seviyesindeydi.

BEŞ GÜN BOYUNCA YAĞIŞ 

İstanbul'un 5 gün boyunca yağışlı olması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da yarından itibaren soğumayla birlikte iki gün boyunca karla karışık yağmur bekleniyor. Bu yağışların baraj doluluk oranına olumlu katkı yapması bekleniyor.

Son bir hafta barajların doluluk oranı:

20 Ocak: Yüzde 30,77

21 Ocak: Yüzde 31,04

22 Ocak: Yüzde 31,39

23 Ocak: Yüzde 31,89

24 Ocak: Yüzde 32,38

25 Ocak: Yüzde 32,78

26 Ocak: Yüzde 33,37

HANGİ BARAJ, NE KADAR DOLU?


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