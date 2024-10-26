İkinci çözüm süreci çağrısı etkiledi: Son yapılan anketten çıkan sonuç şaşırttı













































































































Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün terör ve açılım temalı son anketi çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Anket MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çok tartışılan açıklamaları sonrasında 24 Ekim’de yapıldı. MHP ve CHP’deki büyük oy kaybı dikkat çekiyor.Açılımın işaret fişeğini ateşleyen Bahçeli’nin partisi MHP’nin oyu, kararsızlar dağıtıldığında, yüzde 7,5’e gerilemiş durumda. Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün geçen ay yaptığı araştırmada MHP’nin oyu yüzde 11,7’ydi. 4,2 puanlık gerileme MHP’nin seçmenlerinin 3’te 1’inden fazlasını kaybettiğini gösteriyor.Benzer bir erime Cumhuriyet Halk Partisi’nde de görülüyor. CHP’nin oyu, kararsızlar dağıtıldığında, yüzde 26,9. Enstitü’nün Eylül araştırmasında yüzde 32,7 ile birinci parti olan Cumhuriyet Halk Partisi’nde 5,8 puanlık bir erime söz konusu. 5,8 puanlık gerileme CHP’nin geçen ayki seçmenlerinin yüzde 17,8’ini kaybettiği anlamına geliyor.Halkın MHP Genel Başkanı ve CHP Genel Başkanının gündem yaratan açıklamalarıyla ilgili görüşü de soruldu. Devlet Bahçeli’nin Öcalan’ın mecliste konuşma yapma önerisi de içeren ifadelerine halkın yüzde 73,5’i karşı. Bahçeli’nin sözlerine destek verenlerin oranı ise yüzde 18,2’de kalıyor.Özgür Özel’in “Kürtlere vaadi” içeren sözlerine destek verenlerin oranı yüzde 19,5’de kalırken karşı çıkanların oranı ise yüzde 73,2. İki genel başkana kendi seçmenlerinden desteğinde çok düşük olduğu görülüyor. Bahçeli’nin çıkışına MHP seçmenlerinin yüzde 67,1’i karşı çıkarken Özgür Özel’in açıklamasına CHP seçmenlerinin yüzde 70,3’ü karşı çıkıyor.AKP’nin oyu, kararsızlar dağıtıldığında, yüzde 32,1. Geçen ay Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün gerçekleştirdiği araştırmada yüzde 28,9 oy oranıyla ikinci olan iktidar partisi 3,2 puanlık artış ve CHP’deki 5,8 puanlık gerileme neticesinde birinciliği CHP’den geri almış durumda.AKP'nin iktidar namına ödenecek siyasal bedeli de MHP’ye yüklediği anlaşılıyor. Bu yükün MHP’deki eritici etkisi ve CHP’nin aldığı pozisyon, iki muhalif milliyetçi partiye olan ilgiyi arttırmış durumda.Geçen ay Enstitü’nün araştırmasında, kararsızlar dağıtıldığında, yüzde 4,7 olan Zafer Partisi yüzde 8,4’e yükselerek ulusal ülke barajının üstünde seyrediyor.Yine geçen ayki araştırmada, karasızlar dağıtıldığında, yüzde 3,6 olan İYİ Parti yüzde 6,2’ye yükselmiş durumda.Bu, geçen aya göre Zafer Partisi’nin oylarını yüzde 78,7, İYİ Parti’nin ise oylarını yüzde 72,2 arttırdığı anlamına geliyor.Bir anlamı da MHP’nin artık en büyük seçmen desteğine sahip milliyetçi parti pozisyonunu ilk defa kaybetmesi.