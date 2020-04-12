Son zamanlarda sağlıkçıları en çok korkutan bazı testlerin 'yanlış negatif' sonuç vermesi

Son zamanlarda azımsanmayacak bir şekilde bazı testlede negatif sonuç çıksa da hastalarda Covid-19 belirtisi görülmeye başladı







Bu tür yanlış negatif sonuçların gerçek prevalansını belirlemek için daha fazla araştırma gerekli olmakla birlikte, uzmanlar sorunun önemli olduğu konusunda hemfikir .

Uzmanlara göre 'Yanlış negatifler' sadece bireysel hastalarda hastalık teşhisini ve proliferasyonunun kapsamının doğru bir şekilde anlaşılmasını engellemekle kalmıyor , aynı zamanda virüsü daha fazla yayılmasına neden oluyor

Bazı doktorlar, hastaların öksürük ve ateş, net negatif testler ve daha sonra pozitif test gibi açık semptomlarla ortaya çıktığı durumların çok olduğu görüşünde





Örneğin ABD'de salgının en yaygın görüldüğü New York'ta, hastalığın muhtemelen testlerle doğrulanan 174.000'den fazla insanı enfekte ettiği düşünülüyor





Jacobi Tıp Merkezi'nde, doktor Jeremy Sperling, yanlış negatif testlerin şu anda acil serviste sık sık meydana geldiğini söylüyor Hastanede acil tıp başkanı olan Sperling “Bir hasta klasik Covid semptomları ile başvuruyor, ancak tesleri negatif çıkıyorsa hala Covid 19 olmadığını söylemenin zor olduğunu söylüyor





Sonuçları yanlış veren testlerin sebebi ne ?





Sonuçları yanlış verem testlerle ilgili uzmanlar endişelerini dile getriyor. Uzmanlar Bir çok laboratuvar ve hastane tarafından kapsamlı bir şekilde incelenmemiş üreticilerden hızlı bir şekilde alınmış testler sıkıntı çıkartıyor. Sonuçları etkileyebilecek testler için malzeme eksikliği, enfeksiyon için uzun inkübasyon süreleri ve bir hastadan yeterli numune alma zorluğu zaman zaman sıkıntıları büyütüyor.





Çoğu test, burun ve ağzın arkasındaki mukoza zarı olan farenksin derinlerine nüfuz eden bir burun swabından alınması gerekir

Bu durum Eğitimli bir sağlık çalışanı için bile zor olabilir: Bu genellikle hastaların kıvrılmasına neden olan invaziv bir prosedürdür. Bu kadar yaygın testler yapmak için personel sıkıntısı ile, çoğu durumda tipik olarak bunu yapmak için eğitilmemiş insanlar örnek toplamaktadır.