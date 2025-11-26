Samanyolu Haber /Gündem / Sona erdi: 2025'in son MGK toplantısı beklentilere ne kadar yanıt verebildi? /26 Kasım 2025 23:40

Sona erdi: 2025'in son MGK toplantısı beklentilere ne kadar yanıt verebildi?

Yılın son MGK toplantısı sona erdi: ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu. Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sonrası yapılan açıklamada “Terörün tam, kalıcı biçimde sona erdirilmesi ile millî birlik ve dayanışmamızın tahkimine yönelik sürdürülen çok boyutlu çalışmalar ele alınmıştır” denildi.

SHABER3.COM

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), dün süreç komisyonunun terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı’da yaptığı görüşmenin ardından bugün AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda  toplandı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda  gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantı sonrası yapılan açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

– (Terörsüz Türkiye) “Terörün tam, kalıcı biçimde sona erdirilmesi ile millî birlik ve dayanışmamızın tahkimine yönelik sürdürülen çok boyutlu çalışmalar ele alınmıştır.

– Türkiye’nin, kardeş Suriye halkının tüm kesimlerinin huzuru, refahı, esenliği ve güvenliği için sunduğu desteği sürdüreceği belirtildi.

– (Gazze) Ateşkesi ihlal eden İsrail yönetiminin saldırılarına derhal son vermesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğinin altı çizilmiştir.

– Türkiye’nin, Gazze’de istikrarın teminatı olacak mekanizmalarda sorumluluk üstlenmeye Gazze’nin ayağa kaldırılması gayretlerine katkı vermeye hazır olduğu belirtildi.

– Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki son durum değerlendirilmiş, Türkiye’nin kalıcı, adil barışın tesisi için uluslararası ortaklarıyla çabalarını sürdüreceği kaydedilmiştir.”
