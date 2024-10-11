Samanyolu Haber /Gündem / SONAR'ın anketinde CHP uçuşa geçti: Fark 11,5 puan /11 Ekim 2024 13:49

SONAR'ın anketinde CHP uçuşa geçti: Fark 11,5 puan

Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR Araştırma'nın son anketi paylaşıldı. Ankete göre CHP ile AKP arasında 11 puandan fazla fark bulunuyor. İşte dikkat çeken son anket...

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SONAR Araştırma 'Siyasi eğilimler' araştırmasının sonuçları ortaya çıktı.

VIP üyelerine özel gönderilen anket sonucunu gazeteci Şaban Sevinç, sosyal medya hesabından paylaştı. Ankete göre CHP 11 puan farkla önde.

Çarpıcı anketin sonuçları şöyle:

CHP: Yüzde 36,6
14 Mayıs genel seçimlerinde CHP yüzde 25,80 oy aldı.

AKP: Yüzde 25.1
AKP 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 36,30 oy aldı.

Bu sonuçlara göre CHP, AKP'ye 11,5 puan fark atıyor.

MHP: Yüzde 10,5
MHP bir önceki genel seçimlerde yüzde 10,30 oy aldı.

DEM Parti: Yüzde 9,3
DEM Parti bir önceki genel seçimlerde yüzde 9 oy aldı.

İYİ Parti: Yüzde 6,7
İYİ Parti bir önceki genel seçimlerde yüzde 9,90 oy aldı.

Zafer Partisi: Yüzde 5,7
Zafer Partisi bir önceki genel seçimde yüzde 2,23 oy aldı.

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,3
Yeniden Refah Partisi bir önceki seçimde yüzde 2,81 oy aldı.

Diğer: Yüzde 1,8.
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