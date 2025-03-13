Samanyolu Haber /Gündem / SONAR'ın VİP üyelerine gönderdiği anket sızdı! 'AKP'de dramatik düşüş' iddiası /13 Mart 2025 13:03

SONAR'ın VİP üyelerine gönderdiği anket sızdı! 'AKP'de dramatik düşüş' iddiası

SONAR Araştırma Şirketinin sadece VİP üyelerine gönderdiği araştırma sonuçları sızdı. Partilerin son 3 aylık oy oranlarının paylaşıldığı araştırmada AKP dramatik bir şekilde oy kaybederken CHP'nin her ay oylarını arttırdığı görüldü.

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Ekonomik kriz, yargıda yaşanan siyasallaşma, belediyelere ve siyasi isimlere yapılan gözaltılar nedeni ile muhalefetten iktidara sürekli bir şekilde erken seçim çağrısı yapılıyor. Hükümet ise milletin gündeminde erken seçim olmadığını, dolayısı ile kendi gündemlerinde de erken seçim olmadığını öne sürüyor.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kere daha aday olabilmesi için seçimlerin erkene alınması gerekli. AKP kulislerinde Erdoğan'ın yeniden aday gösterilmesi için 2027 yılı işaret ediliyor.

SONAR'IN VİP ÜYELERE ANKETİ SIZDI
Halktv'de yer alan habere göre muhalefet güçlü bir şekilde erken seçim çıkışında bulununca kamuoyu araştırma şirketleri de araştırmalarını yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda SONAR Araştırma'nın yaptığı ancak sadece VİP üyelerine sunduğu araştırma sızdı.

Araştırmada, "Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu soruldu. Kararsız seçmenlerin orantısal olarak dağıtıldığı tabloda CHP, AKP'ye 3.7 puan fark atarak 1. oldu.

CHP: 34,8
AKP: 31,3
DEM: 7,9
MHP: 7,3
ZAFER: 6,6
İYİ PARTİ: 6,4
YRP: 3,7
DİĞER: 1,9

AKP'DE DRAMATİK DÜŞÜŞ, CHP'DE SÜREKLİ YÜKSELİŞ
Araştırmada yurttaşların tercihlerinin son 3 aydaki değişimleri de sonuçlara yansıdı.

CHP; Aralık, Ocak ve Şubat aylarında oylarını artıran tek parti oldu. Aralık ayında yüzde 29.9 olan CHP Şubat ayında 34,8 oldu.

AKP ise dramatik bir şekilde oy kaybetti. Aralık ayında yüzde 34,8 olan AKP sadece bir ay sonra 4 puandan fazla oy kaybetti.
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