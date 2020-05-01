Sonbaharda daha büyük 2'nci dalga!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) önde gelen salgın hastalıklar uzmanları tarafından kaleme alınan bir raporda, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının 18 ay ile 24 ay arasında daha devam edebileceği ikazında bulunuldu.





Uzmanlar sonbahar ya da kış mevsiminde daha büyük ikinci bir dalganın gelebileceği uyarısı yapıldı.





Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezi'nin raporunda (CIDRAP) salgının nüfusun yüzde 60-70'ine hastalık bulaşmadan durmayacağı öne sürüldü.





SALGININ HEMEN BİTECEĞİNİ DÜŞÜNMEYİN!





CIDRAP Direktörü Mike Osterholm CNN Televizyonu'nda bu orana gönderme yaparak "Bu şeyin hemen biteceğini düşünmek mikrobiyolojiye aykırı" dedi.





Son 20 yıldır salgın hastalıklar ve riskleri üzerine araştırmalar yapan Osterholm, daha önce ABD başkanlarına danışmanlık yapmıştı.





Osterholm, raporu Harvard Üniversitesi'nden salgın hastalık uzmanı Dr. Marc Lipsitch, CIDRAP'ın medikal direktörü Dr. Kristine Moore ve 1918 İspanyol gribi salgınının anlatıldığı "The Great Influenza" (Büyük Grip) kitabının yazarı tarihçi John Barry ile birlikte kaleme aldı.





BULAŞMA KATSAYISI YÜKSEK, GRİPTEN KOLAY YAYILIYOR





Raporda Covid-19'un yeni olması sebebiyle kimsenin bu hastalığa karşı bağışıklığı olmadığı belirtilerek şöyle denildi: "Sürü bağışıklığı insanlar arasında kademeli olarak gelişeceği için salgının süresinin 18-24 ay olması muhtemel. Kuluçka döneminin daha uzun olması, daha belirtisiz yayılması ve R0 değerinin (Bulaştırma katsayısı) daha yüksek olması sebebiyle Covid-19 gripten daha kolay yayılıyor."





Hükûmet yetkililerinin halka salgının yakında sona ereceğini söylemekten vazgeçip ilerisi için hazırlık yapmasının tavsiye edildiği raporda üç senaryonun olası olduğu belirtiliyor:





1'İNCİ SENARYO: 2020 baharındaki ilk Covid-19 dalgasını yaz boyunca ve sonrasındaki bir-iki yıllık süre içinde küçük dalgalar takip eder. Salgın 2021 yılında bir noktada aşamalı olarak azalır.





2'NCİ SENARYO: İlk Covid-19 dalgasını sonbahar ya da kış mevsiminde daha büyük bir dalga takip eder. 2021'de bir veya iki küçük dalga daha görülür.





Bu model, hastalığın yayılıp sağlık sistemleri üzerinde baskı oluşturmasını engellemek için sonbaharda salgını yavaşlatma tedbirlerine yeniden başvurulmasını gerektiriyor.





Bu model 1918-19 salgınında görülenle benzerlik taşıyor.





3'ÜNCÜ SENARYO: Salgın yavaş yavaş devam eder.





Üçüncü senaryoda salgını yavaşlatma önlemlerinin yeniden uygulanmasını gerektirmiyor. Ancak vak'alar ve ölümler devam edecek.





Raporda en ağır tahminlerin yer aldığı ikinci senaryoya göre hazırlık yapılması gerektiği belirtiliyor.