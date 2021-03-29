Samanyolu Haber /Gündem / Söndürme uçağı da helikopteri de kiralayamadılar /29 Mart 2021 10:32

Söndürme uçağı da helikopteri de kiralayamadılar

Orman Genel Müdürlüğü, yangın söndürme uçağı ihalesinden sonra şimdi de yangın söndürme helikopteri kiralama ihalesini iptal etti. İhalenin yüksek teklif verilmesi ve aranan özelliklerde helikopter bulunamaması nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

SHABER3.COM

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, bahar aylarının gelmesine rağmen orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere yangın söndürme uçağı ve yangın söndürme helikopteri kiralayamadı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Orman Genel Müdürlüğü yangın söndürme uçağı kiralama ihalesinden sonra şimdi de yangın söndürme helikopteri kiralama ihalesini iptal etti. Müdürlük, 23 Şubat’ta “Orman Yangınları İle Mücadele Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 6 Adet Helikopteri Kiralanması İşi” adı altında bir ihale düzenledi.

Ancak, ihale sadece bir şirketin teklif verdiği, verilen teklifin yaklaşık maliyetten yüzde 14 oranında fazla olduğu ve kiralanacak bazı modeldeki helikopterler için de teklif verilmediği belirtilerek iptal edildi.

UÇAK İHALESİ DE İPTAL EDİLDİ

Orman Genel Müdürlüğü’nün 29 Ocak tarihinde “2021 yılında Çıkabilecek Orman Yangınlarıyla Mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 adet Amfibik Uçak Kiralama” ihalesi de iptal edilmişti.

İhalenin iptal gerekçesi de olarak, helikopter kiralama ihalesinde olduğu gibi verilen teklifin yaklaşık maliyetten fazla olması, kiralanacak bazı model ve özelliklerdeki uçaklar için de teklif verilmemesi gösterildi.

THK İNADI DA DEVAM EDİYOR

Orman Genel Müdürlüğü, yangın söndürme uçağı ve helikopteri kiralayamadığı için yeni ihaleler açtığını da açıklarken Türk Hava Kurumu (THK) inadını da sürdürüyor.

Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı AKP'li Cenab Aşçı'nın 2019 yılında kayyum olarak atandığı THK yangın söndürme uçakları ise hâlâ hangarlarda bekletiliyor. Orman Genel Müdürlüğü, 1985 yılından 2019 yılına kadar çok sayıda orman yangınına müdahale eden Türk Hava Kurumu'nu üç yıldır yangın söndürme uçağı kiralama ihalelerinde devre dışı bırakıyor. THK’nin yangın söndürme uçakları 4 bin 900 litre kapasiteli olduğu için yeni yangın söndürme uçağı ihalelerindeki 5 bin litre şartını sağlayamıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Söndürme uçağı da helikopteri de kiralayamadılar Sonraki Haber >>

AKP'de yeni Ayvatoğlu vakası

AKP'de yeni Ayvatoğlu vakası

Facianın eşiğinden dönüldü: İşte Helikopterin düşme anı

Facianın eşiğinden dönüldü: İşte Helikopterin düşme anı

Endonezya'nın en büyük petrol rafinerisinde patlama

Endonezya'nın en büyük petrol rafinerisinde patlama

Aracı yanlış yere park ettiğini geç fark etti

Aracı yanlış yere park ettiğini geç fark etti

Bir gün hukuk geri döndüğünde...

Bir gün hukuk geri döndüğünde...

Nurefşan Teke için Almanya’dan sessiz çığlık

Nurefşan Teke için Almanya’dan sessiz çığlık

Kaymakam'dan vatandaşa : İndir şu arka ayaklarını

Kaymakam'dan vatandaşa : İndir şu arka ayaklarını

AKP'li troll Selmanoğlu: Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var

AKP'li troll Selmanoğlu: Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var

800 yıl sonra lav püskürten yanardağ turistlik merkez oldu

800 yıl sonra lav püskürten yanardağ turistlik merkez oldu

Uçak pistinde korku dolu anlar

Uçak pistinde korku dolu anlar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:28:05