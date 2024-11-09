Soner Ergin'den Bahçeli'ye dikkat çeken ziyaret

'Nuriş Kardeşler' ve 'Karamgümrük Çetesi' olarak da bilinen ve bir dönem suç örgütü kurmaktan yargılanan Ergin Kardeşlerin en küçüğü olan Soner Ergin MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.













'ÇOK ÖZEL BİR HEDİYE MÜJDESİ'

Kamuoyunda 'Karagümrük Çetesi' olarak bilinen Ergin kardeşlerin en küçüğü Soner Ergin MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.Ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan Ergin şu ifadeleri kullandı:“Türk Dünyası’nın Bilge Lideri Sayın Devlet Bahçeli beyfendinin elini öpüp hayır duasını aldım. Aziz ve muhterem abilerim Nuri Ergin ve Vedat Ergin’e kucak dolusu sevgilerini iletip, yakın zamanda çok özel bir hediye ile müjde vereceğini söyleyip bu değerli haberi abilerime takdim etmemi söylediler”İstanbul Fatih'te Karagümrük merkezli ve Nuri Ergin'in lideri olduğu 'Karagümrük Çetesi' ve 'Nuriş Kardeşler' olarak da bilinen suç örgütü, emniyet 2021 verilerine göre 85 silahlı elemana sahiptir. Grup Alaattin Çakıcı ile yaşadığı husumetle hatırlanmaktadır.