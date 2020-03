Soner Yalçın ‘Kara Kutu'’su için aşırma iddiası: Yazım yanlışlarına bile dokunulmamış

Aşı karşıtlığı ve modern tıpla ilgili iddiaların konuşulduğu kitabı derinlemesine inceleyen Teyit.org ekibi önemli ayrıntılara ulaştı.





Yazım yanlışları da intihallere dahil



Kitabın ilk bölümü “Rockefeller’ın Kozmik Odasındaki Türkler” başlığını taşıyor. Yalçın, 64 sayfalık bu bölümde genel olarak Rockefeller’ın cumhuriyetin ilk dönemlerinde Türkiye’ye yaptığı yardımları, yine vakfın arşivlerine dayanarak “belgeliyor.” Bölümde Ford Vakfı’ndan alınan yardımlara da değiniliyor. Rockefeller’ın 1857’ye kadar uzanan “gizli” arşiv belgelerinde Türkiye’nin “kod 805” olarak işaretlendiğinin altını çizen Yalçın, İhsan Doğramacı’dan Ahmet Hamdi Tanpınar’a birçok isim zikrediyor. Bu yazıda, Rockefeller’ın Kozmik Odasındaki Türkler başlıklı bölümde tespit edilen intihal örneklerini ortaya koyacağız.





Yalçın’ın ifadelerine göre Rockefeller ailesinin 1857 yılına kadar uzanan belgeleri New York Rockefeller Arşiv Merkezi’nde saklanıyor. İnternet yardımıyla da ulaşılan arşivde binlerce fotoğraf belge ve mikrofilm mevcut. Türkiye ise bu belgelerde “805” şeklinde kodlanmış. Yalçın’ın verdiği bilgilere göre örneğin 805A, Türkiye’deye tıp fakülteleri için verilen yardımları, 805C hemşirelik, 805D fizik, kimya ve doğa bilimleri, 805E fellowships ve burslar, 805I sıtma, 805J halk sağlığı gösterileri, 805L halk sağlığı eğitimi, 805R beşeri bilimler ve sanat yardımları son olarak 805S ise sosyal bilimler burslarını gösteren kutulardı.





Yalçın arşivin araştırmacılara açık olduğunu belirtirken, Türkiye hakkındaki bazı bölümlerin “kapalı” ve okunmalarının “yasak” olduğunun altını çiziyor. Kitabın 32, 33 ve 34. sayfalarında kapalı olarak işaretlenen kutular görülebililiyor.





Yalçın tarafından kitaba eklenen ve “kapalı” olduğu ifade edilen kutuların bulunduğu tablolar, 2000 yılında Murat Erdem ve Kenneth W. Rose tarafından yazılan “American Philanthropy in Republican Turkey: The Rockefeller and Ford Foundations” isimli makaleden birebir alınmış. Makalenin 150, 151 ve 152. sayfalarında yer alan tablolarda Yalçın’ın kitapta kapalı olarak bahsettiği tüm isimler var. Bundan 20 yıl önce yazılan makalede yer alan yazım hatalarının bile düzeltilmeden kitaba aktarıldığı da anlaşılıyor. Örneğin makalede ”805E Dutiu Cevdet” olarak yazılan ve aslında “Cevdet Dultu’yu” ifade eden alıntı, Kara Kutu’da da aynı hatayla “Dutiu” şeklinde yer alıyor.





Kitapta şu ifadelere yer verildi:”Kara Kutu’da “üniversitede profesör olan moleküler biyologların büyük bölümü aynı zamanda biyoteknoloji şirketlerinde danışman ya da hissedardır” şeklinde, komplo teorisi olarak nitelenebilecek genelleyici ve muğlak ifadeler de yer alıyor. Yalçın’ın kitapta sadece komplo teorisi üretmekle kalmayıp, konunun üzerine bir de safsata sosu eklediğini söylemek yanlış olmayacak. Üniversitedeki moleküler biyologlar hakkında ortaya atılan bu teori, siyah beyaz (sahte ikilem) safsatasını içeriyor. Siyah beyaz safsatası ikiden fazla seçeneğin olmasına rağmen bahsi geçen bu iki seçenekten başka bir seçenek yokmuşçasına davranılması neticesinde ortaya çıkar. Safsatasının kolayca anlaşılabildiği ifadelerden biri, “ya sev ya terk et” sloganıdır. Bir üniversitenin moleküler biyoloji bölümünde olup hiçbir biyoteknoloji firması ile çalışmayan profesörler de elbette vardır. Ya da profesörler bir biyoteknoloji firmasında mutlaka danışman ya da hissedar olarak çalışmak zorunda da değildir.”











Teyit.org’un mesajı, “Soner Yalçın’ın Kara Kutu: Yüzleşme Vakti’ni odağına alan Salgın Var çalışmamız, bilimsel kanıtlardan yoksun ve korku gibi güçlü duygulara seslenen iddialara karşı umarım yol gösterici bir rehber olur.