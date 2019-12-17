Soner Yalçın'a ''ahlaksız'' dedi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) zırhlı taşıtlarının bakım ve onarımının yapıldığı, Fırtına topları ile gece görüş dürbünlerinin imal edildiği Tank-Palet Fabrikası'nı Katar ordusu ile birlikte tek kuruş ödemeden devralan BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, eski dostu Soner Yalçın'ı hedef aldı.





Habertürk TV’de Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu "Türkiye’nin Nabzı" programına katılan Sancak, programda kendisi hakkında Odatv’de yapılan haberleri eleştirdi.





SANCAK: SAĞ OLSUN SAYIN EMİR'İ ARADI, O DA KIRMADI





Sancak, 2019 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından ilk kez düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde bir konuşma yapmıştı.





Sancak o konuşmada BMC’yi alırken Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğini anlatırken, “‘Katar devletini ve silahlı kuvvetlerini bana ortak ederseniz bu işin altından kalkarız’ dedim. Sağ olsun sayın Emir’i aradı o da kırmadı. BMC’nin yüzde 50 eksi birini Katar ordusuna sattım.” ifadelerini kullanmıştı.





"BUNU SONER DENİLEN AHLAKSIZ YAPTI, CIMBIZLADI!"





O konuşmanın montajlandığını iddia eden kızan Sancak, “Bunu Odatv, Soner denilen ahlaksız yaptı.” dedi. Bunun üzerine stüdyodaki gazeteciler, “Hayır öyle demeyin.” diyerek Sancak’a müdahale etti.







Ancak Sancak devam ederek, “Derim. Gitsin bana dava açsın. Adam cımbızladı kim ulaştırdıysa ona kendine göre bir şey yaptı.” dedi.





Programın ilerleyen bölümünde de Odatv’yi hedef alan Sancak, Odatv’nin Doğu Perinçik'in Aydınlık grubu ile Sancak arasındaki yakınlaşmaya dair haberlerini de "aşağılık" diye niteledi.





Sancak, “Ya geçen gün Odatv benimle ilgili bir haber yapıyor diyor ki; ‘Ethem Sancak, Süleyman Soylu, Doğu Perinçek, Berat beye karşı cephe kurdular.’ Şu aşağılık yaklaşıma bak ya!” diye konuştu.