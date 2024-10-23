Samanyolu Haber /Gündem / Sonsuz Nur‘un önsözünü yazan Prof. Algirdas Gaizutis’tan taziye mesajı /23 Ekim 2024 12:02

Sonsuz Nur‘un önsözünü yazan Prof. Algirdas Gaizutis’tan taziye mesajı

Sonsuz Nur‘a önsöz yazan Pedogoji Üniversitesi eski rektörü Prof. Algirdas Gaizutis, Hocaefendi için bir taziye mesajı yayınladı.

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Prof. Algirdas Gaizutis, Hocaefendi için bir taziye mesajı yayınladı. “Büyük bir hümanist, ülkesi ve tüm iyi insanlar için bir aracı olan M. Fethullah Gülen’in ölüm haberi beni derinden etkiledi.” diyen Prof. Gaizutis’ın mesajı şöyle:

Ne yazık ki günümüz dünyası ihanet, savaşın dehşeti, canavarlık ve zulümle doludur. Erdemli insanı ayaklar altına alıyor, Allah’a ait olan ve herkesin tesellisi ve huzuru olan dine saygı göstermiyor.

Fethullah Gülen’in kitaplarının, vaazlarının ve tavsiyelerinin ülkem Litvanya’ya ulaşmasından ve tüm ülkeye yayılmasından memnuniyet duyuyorum. Fethullah Gülen’in Litvanca’ya çevrilen üç temel, hikmetli eseri şimdiden öğretmenler, öğrenciler, profesörler, avukatlar ve rahipler için erişilebilir hale geldi. Bugün ve yarın, ebeveynlerinin ve kendilerinin yaşam deneyimleri hakkında düşünen gençler için de öyle. Kur’an-ı Kerim’in ruhu onlar için daha anlaşılır ve vazgeçilmez hale geliyor ve M. Fethullah Gülen’in cömertliğiyle ısınıyor, insanın her şeyden önce insan olma ve bir el sıkışma ve bir kalp parlamasıyla barış içinde birbirine ulaşma mesleğinden bahsediyor.

Profesör Şerif Ali Tekalan’a, Türk Toplumu Başkanı Sayın İshak Akay’a ve etkileşimde bulunma ve erdemlerini hissetme fırsatı bulduğum tüm Türk Toplumu üyelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Akademisyen, Profesör Algirdas Gaizutis
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