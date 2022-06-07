Samanyolu Haber /Dünya / Sonuç: 148'e karşı 211 /07 Haziran 2022 01:13

Sonuç: 148'e karşı 211

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ilgili olarak yapılan güvenoyu oylamasının 148'e karşı 211 oyla Johnson lehine sonuçlandığı aktarıldı.

SHABER3.COM

İngiltere siyasetinde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ilgili olarak yapılan güvenoyu oylamasının 148'e karşı 211 oyla Johnson lehine sonuçlandığı aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Başbakan Boris Johnson'ın Covid-19 kurallarını ihlal ettiğinin ortaya çıkmasının ardından kendi partisi içinden de çok sayıda isim istifa etmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

Muhafazakâr Partili milletvekillerinin güven oylaması için verdiği dilekçelerin yeterli sayıya ulaşması sonucunda, Johnson'ın parti liderliği konusunda güven oylaması yapılacağı belirtilmişti.

Başbakan Johnson oylamayı kaybettiği taktirde istifa etmek zorunda kalacaktı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parti içi güven oylamasını 148'e karşı 211 oyla kazandı.
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