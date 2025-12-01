Samanyolu Haber /Gündem / Sonuçlar Erdoğan'ı kara kara düşündürüyor ikisi de farklı kazanıyor /01 Aralık 2025 17:02

Gündemar Araştırma, 20-26 Kasım tarihlerinde 60 kentte 2 bin 230 kişi ile bir anket gerçekleştirdi. Anketin sonuçları sosyal medya hesabından paylaşıldı. Buna göre CHP birinci parti ve AKP ile arasında neredeyse 7,5 puan fark var! Cumhurbaşkanlığı yarışında ise Erdoğan iki muhtemel rakibinin oy oranları ölçülmüş. Buna göre hem Mansur Yavaş, hem de Ekrem İmamoğlu Erdoğan’a fark atıyor.

“Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusuna ise katılımcıların kararı şöyle oldu:

CHP: %35,91; AKP: %28,50; DEM Parti: %8,21; Zafer Partisi: %5,69; MHP: %5,04; İYİ Parti: %5,01; Anahtar Parti: %4,48; YRP: %3,65; Diğer: %2,36; TİP: %1,15…

Ankette katılımcılara, cumhurbaşkanı adaylığı için oy vereceği isimler de soruldu. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı.

Ankette katılımcılara, “Bu pazar cumhurbaşkanı 2. tur seçimi yapılacak olsa ve adaylar; Recep Tayyip Erdoğan ve Mansur Yavaş/Ekrem İmamoğlu olsa oyunuzu hangi adaya verirsiniz?” sorusu soruldu. Ankette ‘Kararsızlar, fikrim yok ve protesto oylar’ dağıtıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Erdoğan’a karşı üstün geldi. Yavaş rakibine yüzde 24,86 ile fark attı.

Mansur Yavaş: Yüzde 62,43

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 37,57

Silivri’de tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı yüzde 19,70 ile fark atarak ankette birinci çıktı.

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 59,85

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 40,15

 
