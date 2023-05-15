Samanyolu Haber /Gündem / Sonuçlar netleşmeden Erdoğan balkona çıktı /15 Mayıs 2023 02:10

Sonuçlar netleşmeden Erdoğan balkona çıktı

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, sonuçlar netleşmeden balkon konuşması yaptı

SHABER3.COM

Türkiye genelinde milyonlarca seçmen, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti. Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılıp Ankara'ya hareket eden Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda çok sayıda partili karşıladı.

AKP Genel Merkezi'nde yapılan anonsta, "Kazanan yine kazandı, kaybeden yine kaybetti", "Adam kazandı" denildi. 

Oy sayım işlemi sürerken Erdoğan balkona çıktı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Bu sevdalıların buluşması. Birileri mutfakta, birileri balkonda. 

* Sizleri en kalbi duygularımla, hurmetle, muhabbetle selamlıyorum. 

* Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz. 

* Biz milletimize karşı hep harbi ve hasbi olduk. Sonucu beklerken sizlerin buradaki sevgisine mukabele etmek için geleneksel balkon konuşmamızı şimdiden yapalım dedik.

 Cumhur İttifakı işini biliyor, gereğini yaptınız. Milletimizin kararını gayri resmi sonuçlar açıklandığında göreceğiz. Sonuç ne olursa olsun, bugünkü seçimlerde Cumhurbaşkanlığında tercihini bizden yaptığı görünen 27 milyon vatandaşıma teşekkürlerimi sunuyorum. Kesin sonuçların çıkmasıyla bu rakamın çok daha artacağına eminim. 
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