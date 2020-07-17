Sonuçlar yine hüsran

Koronavirüs gölgesinde gerçekleştirilen Liselere Giriş Sınavı’nın (LGS) sonuçları ve sonuç raporu açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre, 1 milyon 871 bin 337 öğrencinin başvurduğu sınava 1 milyon 472 bin 88 öğrenci katıldı. Sınava katılım oranının yüzde 85 olduğunu açıklayan MEB, LGS’ye katılan öğrenci sayısının 2019 yılına oranla 2020’de yüzde 43 arttığını bildirdi.





Sonuç raporuna göre, öğrencilerin 20 soruluk Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri testlerindeki doğru yanıt ortalaması 10’un üzerine çıkamadı. Öğrencilerin en başarısız olduğu test, 20 soruda ortalama 4,89 doğru yanıtın verildiği Matematik testi olurken Türkçe testinin doğru cevap sayısı ortalaması 10, Fen Bilimleri testinin doğru cevap sayısı ortalaması ise 10,21 olarak gerçekleşti. Öğrencilere 10 sorunun sorulduğu yabancı dil testinde ise doğru cevap sayısı ortalaması 3,53 olarak gerçekleşti.









KIZ ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI





Kız öğrenciler erkek öğrencilerden daha başarılı oldu. Hemen her alanda kız öğrencilerin doğru cevap sayılarının ortalaması, erkek öğrencilerin ortalamasının üzerine çıktı. Buna göre, 20 soruluk Türkçe testinde erkek öğrenciler ortalama 9,25 soruya doğru yanıt verirken bu oran kız öğrencilerde 10,77 olarak gerçekleşti. Fen bilimleri testinde erkek öğrencilerin doğru yanıt ortalaması 9,62, kız öğrencilerin ise 10,81 oldu. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil testlerinde de erkek öğrencilerden daha başarılı olan kız öğrenciler, yalnızca Matematik testinde erkek öğrencilerin gerisine düştü.





DOĞRU YANIT ORTALAMASI DÜŞÜK





Öğrencilerin alt testlere göre doğru cevap sayılarının dağılımı da başarısız tabloyu gözler önüne serdi. Bu kapsamda, 20 soruluk Türkçe alt testindeki ham puan ortalaması yüzde 7,44 ile ifade edildi. Öğrencilerin, yüzde 49’unun doğru cevap sayısı 1-10 arasında değişti. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testinde öğrencilerin yalnızca yüzde 10’u tüm sorulara doğru yanıt verebildi. Matematik testinde ise öğrencilerin yüzde 76’sının doğru yanıt sayısı 0-6 arasında kaldı.





181 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI





Türkiye genelinde 1 milyon 472 bin öğrencinin katıldığı merkezi sınavda, 181 öğrenci tüm sorulara doğru cevap verdi. Öğrencilerin yalnızca yüzde 8’i 400-599 puan aralığında bulunurken LGS’deki puan ortalamasının 286 olduğu belirtildi.