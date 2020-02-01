Sonuçlarından Amerika ve İsrail sorumludur

Filistin'in çağrısıyla Mısır'ın başşehri Kahire'de dışişleri bakanları seviyesinde olağanüstü toplanan Arap Birliği'nin kapanış beyannamesinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın sunduğu planın adil, daimi ve kapsamlı barışı tesis etmeye uygun olmadığı belirtildi.





Bilakis 30 yıldır süren barış müzakerelerini sekteye uğratabileceği belirtildi.







ARAP BİRLİĞİ: BU PLANA TAMAMEN KARŞIYIZ





Kudüs, Golan Tepeleri, Yahudi yerleşim birimleri ve Filistinli mülteciler meseleleriyle ilgili uluslararası hukuka aykırı maddeler içeren söz konusu planın başarılı olamayacağının belirtildiği beyannamede, "Arap Birliği bu plana tamamen karşıdır ve bu planı hiç bir şekilde dikkate almayacaktır." ifadesine yer verildi.





ABD'nin planının Filistin halkının hak ve beklentilerini asgari seviyde dahi karşılamadığının altı çizilerek, 2002'de Lübnan'da kabul edilen Arap Barış Girişimi'nin Filistin-İsrail barışına çözüm olarak kabul edebilecek tek teşebbüs olduğu vurgusu yapıldı.





İsrail'in, "1967 sınırlarında başşehri Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması ve Filistinli mülteciler meselesine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1948'de aldığı 194 Sayılı Karar gereğince çözüm bulunmasını" öngören Arap Barış Girişimi'ni kabul etmediği müddetçe Arap ülkeleriyle normalleşme dönemine giremeyeceği belirtildi.





"SONUÇLARDAN ABD VE İSRAİL SORUMLUDUR"





İsrail'e, uluslararası kararları görmezden gelerek söz konusu barış planını uygulamaya kalkışmama uyarısı yapılan beyannamede; ABD ve İsrail, söz konusu politikanın doğuracağı sonuçlardan sorumlu tutuldu ve uluslararası camiaya da işgalci hükümetin icraatlarına karışı gelme çağrısı yapıldı.





Filistinlilerin haklarını gasp edecek herhangi bir plana karşı adil barıştan yana olan ülkelerle çalışılacağı ve bu bağlamda da BM Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ile diğer uluslararası kurullara başvurulacağı kaydedildi.





MAHMUD ABBAS KATILDI





Toplantıda Filistin'i Devlet Başkanı Mahmud Abbas temsil etti.





Abbas'a Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, FKÖ Merkez Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, Abbas'ın diplomasi müsteşarı Mecdi el-Halidi ile Filistin'in Kahire Büyükelçisi ve Arap Birliği Daimi Temsilcisi Diyab el-Levh eşlik etti.