Samanyolu Haber /Dünya / Sonunda AB, Gürcistan için o kararını verdi /18 Ekim 2024 12:08

Sonunda AB, Gürcistan için o kararını verdi

Yoğun halk gösterilerine rağmen Gürcistan parlamentosu “yabancı ajanlar” kararı sonrası AB tarafından cezalandırıldı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Avrupa Konseyi, Gürcistan hükümetinin Avrupa değerleri ve ilkelerine aykırı eylemlerinden dolayı, ülkenin Avrupa Birliği’ne (AB) katılım sürecinin fiilen durdurulduğunu açıkladı.

Brüksel’de düzenlenen zirvenin sonuçlarına göre, Gürcistan’ın Avrupa yolunda ilerlemesini sağlayacak demokratik, kapsayıcı ve sürdürülebilir reformlar yapması gerektiği vurgulandı. Konsey, mevcut hükümet politikalarının AB’ye geçiş sürecini baltaladığını belirtti.

AB’nin diplomasiden sorumlu yetkilisi Josep Borrell, Gürcistan hükümetine mali desteğin durdurulduğunu, ancak demokratik reformların yapılması durumunda bu desteğin geri verilebileceğini ifade etti.

Gürcistan, özellikle LGBT propagandasını yasaklayan yasa ve yabancı ajanlar yasası gibi tartışmalı yasalar nedeniyle Brüksel’in eleştirilerine maruz kaldı. AB liderleri, Gürcistan’ın AB entegrasyonu için köklü reformlar gerçekleştirmesini talep ederken, yaklaşan parlamento seçimlerinin de özgür ve adil bir şekilde yapılmasını beklediklerini dile getirdi. Daha önce, Avrupa Parlamentosu, Gürcistan’da demokratik gerilemeye karşı yaptırım çağrısında bulunmuş ve AB fonlarının dondurulmasını önermişti.

Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, ülkenin AB üyelik müzakerelerinin 2024 yılında başlayabileceğini belirtmişti, ancak mevcut durum bu ihtimali zorlaştırıyor. Gürcistan, 2023’te AB aday ülke statüsü almış olsa da, bu statü katılım garantisi sağlamıyor.
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