Sonunda acı gerçeği itiraf etti!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti." dedi.





Bursa'da açıklama yapan Koca şunları kaydetti: "Şehir şehir dolaşıp çağrılarımızı yapıyoruz. Tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti. Bursa’da günlük vak'a sayısı üç kat arttı."



VAK'A SAYILARINI DÜŞÜK GÖSTERMEK İÇİN...





"İstanbullular, tedbirleri uyun." diyen Koca, "Bu çarşamba günü Bilim Kurulu toplantısını da İstanbul'da yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.





Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) belirlediği kriterlerin aksine Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs testi pozitif çıkanlardan sadece hastalık emaresi gösterenleri vak'a sayısına dahil ettiği ortaya çıkmıştı.





Vak'a sayısının ilan edilenin en az 8-10 katı olduğu belirtiliyor.