Samanyolu Haber /Gündem / Sonunda biri doğruyu söyledi: Muhalefetteki gizli AKP'liler /31 Ocak 2021 15:51

Sonunda biri doğruyu söyledi: Muhalefetteki gizli AKP'liler

Ankara'da evinin önünde sopalı silahlı saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ "Muhalif gibi görünüp aslında iktidara hizmet eden ciddi bir kesimin olduğunu" belirtti.

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CHP'den istifa eden üç milletvekili ile Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na dahil olup olmayacağı gibi tartışmaları değerlendiren Selçuk Özdağ "Muhalif gibi görünüp aslında iktidara hizmet eden ciddi bir kesim var. Amaçları hem muhalefeti dejenere etmek, hem de iktidara dolaylı katkı sunmak" dedi.

Twitter hesabından açıkla yapan CHP ve Saadet Partisi ile İyi Parti'deki gelişmelerin aynı adresin kâr hanesine yönelik hamleler olduğunu belirterek toplumun bu tip manipülasyonlara karşı yoğurdu üfleyerek yediğini söyledi. 

Özdağ'ın açıklaması şöyle:  

"Muhalefetin içinden ne kadar ayrık, ne kadar farklı ses çıkarsa -devleti yönetip yönetemeyeceklerine dair- kuşkuların artacağını biliyor, vatandaşa, bu muhalefet partileri kendi içinde bile bütün değil, ülkeyi nasıl yönetecekler dedirtmek istiyorlar.

İYİ Parti'de bir il başkanı ile ilgili spekülasyon, SP'de Asiltürk'e yapılan ziyaret ve CHP'de 3 milletvekilinin istifası hep aynı adresin kar hanesine yönelik hamleler.

Muhatapları-Asiltürk hariç- bunu amaçlamamış olsalar bile, bunun kime ve neye hizmet edeceğini bilecek kadar siyasi tecrübeye sahip insanlar. Lakin toplum bu tip manipülasyonlara o kadar alıştı, o kadar tecrübe kazandı ki artık yoğurdu üfleyerek yiyor.

Konuşana değil, kimin nemalandığına bakıyor. Lafı sahibi ile değil, amacı  ve kime ne kazandırdığı ile tartıyor.

Medyada da bu amaçla istihdam edilmiş bir sürü isim var, muhalefet eder gibi yapıp, iktidarın değirmenine su taşıyorlar. Vatandaşın yandaş yazarlara inanmadığını görüp, inandırıcılık sorununu  muhalif  görünerek izale etmeye çalışıyorlar. "
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