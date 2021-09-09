Sonunda biri doğruyu söyledi: Sinovac almakla büyük hata ettik

Delta varyantı ve yaz rehavetiyle birlikte maske-mesafe tedbirlerinin unutulmasıyla vakalar tırmanışa geçti. Koronavirüse bağlı ölüm sayılarının da arttığı kritik süreçte, Sağlık Bakanlığı, 4’üncü doz aşı randevularını 16 Ağustos’ta açtı, üzerinden 24 saat geçmeden sistemi kapattı.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4’üncü dozun yurt dışına gidecekler için açıldığını söylese de kafalarda soru işareti bıraktı. Karar gazetesinde yer alan habere göre, Türk Tabipleri Birliği Merkez Kurulu Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut “Yurt dışına çıkacak olanların sertifika alması gerekiyor. Aşı sertifikası alınabilmesi içinde Sinovac yaptırmış olan bireyin BioNTech aşısı da olması lazım. Aşı sertifikası almak için aşı programına yazılmak gerekiyor. Bu programa herkes kayıt olabilir. Kaç yaşında olduğuna bakılmadan bir kişi sisteme girip 2+2 (4’üncü doz) için kayıt açtırabiliyor” dedi.





4’üncü dozun kapatılmasına rağmen e-Nabız sistemini kullanan vatandaşların randevu alabildiğini kaydeden Bulut “Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos’ta sistemi 4’üncü doz için açtı. Fakat üzerinden 24 saat geçeden tekrar sistemi kapadılar. Fakat e-Nabız’ı kullanan insanlar o gün sistemdeki açığı keşfetti ve şimdi 2’nci doz BioNTech aşı randevularını alıyorlar” diye konuştu.





Bulut, 4’üncü dozun gerekli olup olmadığına ilişkin ise “4’üncü doz için yapılan çalışma eylül ayı içinde yayınlanacak. O zaman 4’üncü dozun yararı hakkında daha kesin şeyler söyleyebileceğiz. Yararı olduğunu düşünüyoruz ama kesin konuşmamız için elimizde bilimsel verilerin olması gerekiyor. Ancak şu an için zaruri değildir” ifadelerini kullandı.





TÜRKİYE BAŞTAN HATA YAPTI





Bulut, şunları söyledi:





Türkiye en başta bir hata yaptı. Yüzde 51 koruyuculuğu olan Sinovac aşısını getirdiler. Bu aşı 65 yaş üstüne ve sağlık çalışanlarına yapıldı. Yani pandemideki en riskli grubu Sinovac ile aşıladık. Çünkü BioNTech aşısı gelmemişti. Bu yanlış bir politikaydı. Halbuki BioNTech getirilip yaşlı ve riskli grup bu aşı ile aşılanmalıydı. BioNTech’in yüzde 93 koruması olduğu biliniyordu. Sinovac yapmak zorundaysak genç nüfusa yapılmalıydı. Çünkü genç nüfus bu hastalığı daha rahat atlatıyor. Ölümler daha çok Kovid’e eşlik eden hastalıklarda görülüyor. Astım, diyabet, obezite gibi eşlik eden hastalıklar da sıkıntı yaşanıyor. 2 Sinovac aşısının koruyuculuğunun yüzde 40’ların altına düştüğü son çalışmalar ile anlaşıldı. DSÖ’nün Kovid aşıları ile ilgili yüzde 50 çıtası var. Aşılarda yüzde 50’nin üzerinde koruyuculuğu olanlara Emergency Use Authorization (EUA) belgesi verildi. Yani acil kullanım belgesi. Bizimkiler de o yüzden artık Sinovac almıyor. Son 4 haftadır depoya giren hiç Sinovac aşısı görmedim.”