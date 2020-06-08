Sonunda bu da oldu: AKP’li belediye ‘Ertuğrul Gazi’ diye dizi oyuncusunun heykelini dikti





Meydanda bulunan 20 büste bakıldığında ise içlerinden birisi dikkat çekiyordu. Ertuğrul Gazi’ye ait olduğu iddia edilen büst, Diriliş Ertuğrul dizisinde başrol olan Engin Altan Düzyatan’a aitti.





Sanatçı Ömer Gençtürk tarafından bronz ve bazalt taşından yapılan 20 büst, 4 Haziran günü belediye binası önünde bulunan meydana yerleştirilirken, açılışta açıklama yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler bir milletin kendi tarihini ve büyüklerini her zaman yad etmesi gerektiğini belirterek “Bu çalışmayla tarihimizi ve değerlerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.





Meydanda, Mustafa Kemal Atatürk, Abdülhamit, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Osman Bey, Alparslan, Oğuzhan, Metehan, Cengizhan, Atilla, Ertuğrul Gazi, Alaattin Keykubat, Şeyh Şamil, Dede Korkut, Mimar Sinan, Yunus Emre, Timur, Ahmet Yesevi, Mehmet Akif Ersoy, İbni Sina’nın büstleri bulunuyor.



