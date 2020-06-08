Samanyolu Haber /Gündem / Sonunda bu da oldu: AKP’li belediye ‘Ertuğrul Gazi’ diye dizi oyuncusunun heykelini dikti /08 Haziran 2020 08:43

Sonunda bu da oldu: AKP’li belediye ‘Ertuğrul Gazi’ diye dizi oyuncusunun heykelini dikti

AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezine Türk ve İslam tarihine damga vurmuş kişilerin büstünü yerleştirirken Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan’ın büstünü dikti.

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Meydanda bulunan 20 büste bakıldığında ise içlerinden birisi dikkat çekiyordu. Ertuğrul Gazi’ye ait olduğu iddia edilen büst, Diriliş Ertuğrul dizisinde başrol olan Engin Altan Düzyatan’a aitti.
 
Sanatçı Ömer Gençtürk tarafından bronz ve bazalt taşından yapılan 20 büst, 4 Haziran günü belediye binası önünde bulunan meydana yerleştirilirken, açılışta açıklama yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler bir milletin kendi tarihini ve büyüklerini her zaman yad etmesi gerektiğini belirterek “Bu çalışmayla tarihimizi ve değerlerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Meydanda, Mustafa Kemal Atatürk, Abdülhamit, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Osman Bey, Alparslan, Oğuzhan, Metehan, Cengizhan, Atilla, Ertuğrul Gazi, Alaattin Keykubat, Şeyh Şamil, Dede Korkut, Mimar Sinan, Yunus Emre, Timur, Ahmet Yesevi, Mehmet Akif Ersoy, İbni Sina’nın büstleri bulunuyor.

TEPKİLER ÜZERİNE BÜST KALDIRILDI 

Büstün Ertuğrul Gazi’den çok ‘Diriliş Ertuğrul’ dizinde rol alan Engin Altan Düzyatan’a benzemesi sebebiyle gelen tepkiler üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi, büstü yerinden kaldırdı.


“GEREKLİ İNCELEME VE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR”

Ordu Büyükşehir Belediyesi ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:


* Türk Tarihinin Önemli Şahsiyetlerini Anma Projesi” kapsamında yaptırdığımız büstlerden “Ertuğrul Gazi” büstünün, Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan’a benzetilerek tasvir edilmesi bizleri de rahatsız etmiş ve aynı gün söz konusu büst kaldırılmıştır.

* Konu ile ilgili ihmali bulunan sorumlular hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Gösterilen hassasiyetten dolayı tüm kamuoyuna teşekkür ediyoruz.

DAHA ÖNCE BİLECİK’TE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Daha önce de, Bilecik Ertuğrul Gazi Müzesi’ndeki Ertuğrul Gazi heykelinin, Osmanlının kurucusu Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi'ye değil, TRT 1’de yayınlanan ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a ait olduğu belirlenmişti.

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