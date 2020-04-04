Samanyolu Haber /Gündem / Sonunda bu da oldu: AKP’li belediye için baraj transfer ettiler /04 Nisan 2020 07:52

Sonunda bu da oldu: AKP’li belediye için baraj transfer ettiler

Kırklareli’nde 30 bin dekar tarım arazisini sulayacak olan Çayırdere Barajı’nın yapımı tamamlandı.

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Barajın bulunduğu alanın 25 bin dönümü CHP'li Kaynarca Belediyesi, 5 bin dönümü ise AKP'li Pınarhisar Belediyesi sınırlarında bulunuyordu.

Ancak barajın yapımı tamamlanınca aniden sınırlar değiştirildi ve CHP'li belediyede olan 25 bin dönüm arazi de AKP'li Pınarhisar Belediyesi'ne devredildi.

Kaynarca'da yerel seçimi CHP'li Serdar Türker yüzde 71 oyla kazanmış, Pınarhisar'da ise AKP'li Başkan İhsan Talay yüzde 34 oy almıştı.

CHP Grup Başkanvekili, kararla ilgili şöyle dedi:

*Birlik, beraberlik diyorlar ama CHP'li olduğu için Kaynarca Belediyesi sınırlarındaki barajı AKP'li Pınarhisar Belediyesi'ne veriyorlar.

*Partizanlık yapıyorlar. Belediyelerimize zulüm yapılıyor, çok üzüntü verici.”
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