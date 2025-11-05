Samanyolu Haber /Gündem / Sonunda bu da oldu: Alman medyası 'Türkler et yiyemiyor' haberi yaptı /05 Kasım 2025 11:12

Sonunda bu da oldu: Alman medyası 'Türkler et yiyemiyor' haberi yaptı

Alman medyasının önemli yayın organlarından ARD'ye bağlı yayın yapan Tagesschau, Türkiye'deki derin yoksulluğu haber yaptı. Haberde Türkiye'deki ailelerin artık kırmızı et yiyemediği vurgulandı.

Ekonomik tartışmalar devam ededursun, Türkiye'de yaşayan ailelerin içinde bulunduğu kriz Alman medyasına haber oldu. 

Türkiye'de kırmızı et almak cesaret isterken bu kriz Alman medyasında da haber oldu. Almanya'da et tüketimi yaklaşık kişi başı 51,6 kilogram. Türkiye'de ise 16,6 kilogram. Bununla birlikte gelir adaletsizliği sebebiyle birçok eve et girmediği gerçeği de ayrı bir tartışma konusu. 

'TÜRKLER ET YİYEMİYOR'
Almanya'da ARD'ye bağlı yayın yapan Tagesschau, "Ayda bir kez et yiyebilen aileler: Türkiye’de yoksulluk sessiz derinleşiyor" başlıklı bir haber yaptı.

Tagesschau Türkiye'nin dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip ülkelerinden birine sahip olduğunu fakat resmi verilere göre enflasyonunun yüzde 33 olarak açıklandığını yazdı.

Alman medyası, uzmanların gerçek enflasyonun bunun iki katı olduğunu dile getirdiğini de haberleştirdi.

Alman medyası, Türk bir çalışanın 450 avro yani 22 bin lira aldığını yazdı. Almanlar, İstanbul gibi şehirlerde bu paranın anlamsız olduğunu ifade etti. Alman medyası, Fırıncılık yapan Metin isimli bir Türk vatandaşına mikrofon uzattı. Vatandaş Metin, sadece kiraya 25 bin lira verdiğini ayda sadece bir kez kırmızı et yiyebildiğini ifade etti.
