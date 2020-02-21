Samanyolu Haber /Gündem / Sonunda bu da oldu: Çeyrek altın karaborsada! /21 Şubat 2020 11:03

Sonunda bu da oldu: Çeyrek altın karaborsada!

Kapalıçarşı'da altın, özellikle de çeyrek altın 'yok' satıyor! Bazı kuyumcu esnafı ellerinde altın kalmadığını söyleyerek vatandaşı geri çeviriyor. Bazı esnaf da bu durum üzerine, "Fiyatlar daha da yükselir diye satmıyorlar" yorumunu yapıyor.

SHABER3.COM

Yatırımcıların 'güvenli liman' olarak niteledikleri altın fiyatlarında yükseliş trendi sürüyor. Gram altın Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası yükselişini sürdürerek tarihi rekorunu kırdı. Kapalıçarşı’daki dükkanları gezen Milliyet gazetesinden Aylin Rana Aydin’in haberine göre, Kapalıçarşı’da kuyumcular altın satın almak isteyenlere ellerinde hiç çeyrek ya da tam altın kalmadığını söylerken bazı kuyumcular farklı dükkanlara dükkânlarına yönlendiriyor. 

SATIŞLAR DURUYOR
Kapalıçarşı'da çarşı esnafı, kuyumcuların altın fiyatlarının yükselmesini bekledikleri için ellerinde bulunan altınları satmadıklarını dile getirdi. Altın fiyatlarının yükselmeye başladığında çarşıda da altın satışlarının durduğunu söyleyen Kuyumcu Nazar Özsahakyan, "Şu an elinde altın bulunanlar yükseleceği için satmak istemiyor. Altında gram fiyatının ve ons fiyatının da yükselmesi bekleniyor" dedi.

Öte yandan altın almak için fiyatın düşmesini bekleyen tüketicilerin yanı sıra yatırımını nakite çevirmek isteyenler ise altının daha da yükselme ihtimalini göz önünde bulunduruyor.

ÇEYREK 517 LİRA
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün yüzde 1.12 artışla 317 liradan günü kapattı. Çeyrek altın 517 lira, Cumhuriyet altını 2.109 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 317 liradan işlem gördü. Kapalıçarşı'da piyasanın biraz daha altında fiyata altın bulmak mümkün. Eski tarihli olan altınlar 20-30 lira gibi daha düşük fiyata tüketiciye satılıyor.

GRAM GRAM YATIRIM  
Altın fiyatlarının vatandaşın bütçesinin üzerine çıkması nedeniyle Kapalıçarşı'da hediyelik ve tasarruf amaçlı alınan altınlara da talebin azaldığı görülüyor. Buna rağmen vatandaşın bir kısmı yine de gram altın ile yatırım yapıyor. Kapalıçarşı esnafı, gram altının yanı sıra vatandaşın yatırım amaçlı çeyrek altın ve Cumhuriyet altınını da tercih ettiğini belirtiyor. Esnaf, düğünlerde takmak için çeyrek altına gücü yetmeyen vatandaşın 22 ayar gram altını tercih ettiğini de dile getiriyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sonunda bu da oldu: Çeyrek altın karaborsada! Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:42:10