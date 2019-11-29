Samanyolu Haber /Gündem / Sonunda bu da oldu! CNN Türk 'havayı kirletme iznini' savundu /29 Kasım 2019 10:44

Sonunda bu da oldu! CNN Türk 'havayı kirletme iznini' savundu

CNN Türk, termik santrallere 2,5 yıl daha filtre takılmayarak zehir saçmaya devam etmesini savundu.

CNN Türk 'havayı kirletme iznini' savundu

CNN Türk'te yayınlanan "Günün Ekonomisi" programında sunucu Beste Uyanık, termik santrale filtre takılmamasını, işlem için üretime verilecek aranın maliyetini hesaplayarak destekledi. 

Türkiye’deki 15 termik santralin bacalarının filtrelenmesi için son yasada 2,5 yıl süre tanındığını belirten sunucu Uyanık, Çevre Bakanı Murat Kurum’un açıklamalarını hatırlatarak “Takmayanlar, 20 kat fazla ceza alacak ama 10-12 günlük araya ihtiyaçları var” dedi. Bu aranın maliyetini Yatağan Termik Santrali üzerinden hesaplayan Uyanık, şu ifadeleri kullandı:

“O santralin 10 gün durması demek, 32 bin kişi enerjisiz kalacak demek. Bu tek bir santral. 15 santral birleşirse bu oran 500 bin kişiye çıkacak. 10 günde 500 bin kişi mağdur olacak. 35 bin konut dediğimiz 750 bin konuta çıkacak 15 termik santral de aynı zamanda filtreleme işlemine girerse. Yatağan’daki santrali durdurdunuz 10-12 gün, 12 bin metro seferinin iptal edileceği kadar bir enerji kaybı yaşanacak ve 8 bin 900 makine de çalışamayacak. Sanayiye de vuracak.”

TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“İnanılmaz!

CNN Türk, bir termik santrale filtre takmak için verilecek 10 günlük aranın maliyetini hesaplayarak, açıkça termik santrallerin "baca filtresi takmadan” 2.5 yıl daha çalışabilme iznini savunuyor.

Soruyoruz, hangisi insan sağlığından daha değerli?”


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bugün yaptığı açıklamada, "Termik santrallerin filtrelerinin 6 ay içinde yapması lazım. Başlamazsa, 6'ncı aya müteakip ceza kesilir veya proje vermemiş tedbir sağlamamış ise biz de gider filtrelenmeye ilişkin adımı atarız. Yükleniciden bedelini alırız diyoruz, biz kendi bütçemizden yaparız demiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'de bulunan 15 termik santralin baca filtrelerinin takılmasını 2,5 yıl daha erteleyen kanun teklifi AKP ve MHP'lilerin oylarıyla kabul edilmişti.
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