Samanyolu Haber /Gündem / Sonunda bu da oldu! Süte alarm taktılar /30 Mayıs 2022 13:00

Sonunda bu da oldu! Süte alarm taktılar

Geçtiğimiz günlerde Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt fiyatlarında yüzde 30 artış yaptığını duyurarak litre fiyatını 5.7 liradan 7.5 liraya çıkardı. Bunun sonucunda süte de alarm takıldı.

SHABER3.COM

Rekorlar kırarak artan enflasyon, yurttaşı market kasasında çarpıyor. Ramazan Bayramı’nı ağır enflasyon koşulları altında geçiren yurttaş, tatile ve aile ziyaretlerine gidemezken marketlerden de eli boş döndü. Raflarda alarmlar takılan ürün sayısı ise gün geçtikçe artıyor. 

Alarmlı dolapların arkasına alınan ürün sayısı her geçen gün artıyor. Bebek mamasından kahveye, baldan tıraş bıçağına her ay yeni bir ürünü ekstra alarmlar takılmış halde buluyoruz. Fiyatları artınca süte de alarm takılmaya başlandı.

Bir Twitter kullanıcısı yaptığı paylaşımla süte de alarm takılarak satılmaya başlandığını duyurdu.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sonunda bu da oldu! Süte alarm taktılar Sonraki Haber >>

Brezilya'da sel felaketi: Can kaybı 100'e yaklaştı

Brezilya'da sel felaketi: Can kaybı 100'e yaklaştı

Türkiye vatandaşının doları bozmadılar

Türkiye vatandaşının doları bozmadılar

Akaryakıt zamları Güldür Güldür’de: ‘Bir yılda ne değişebilir ki?’

Akaryakıt zamları Güldür Güldür’de: ‘Bir yılda ne değişebilir ki?’

Harun Tokak- Gurbet gençleri

Harun Tokak- Gurbet gençleri

Siyasi sebeplerle cuma namazı terk edilir mi?

Siyasi sebeplerle cuma namazı terk edilir mi?

Süleyman Soylu hakkında korkunç iddia

Süleyman Soylu hakkında korkunç iddia

Ünlü anketçi AKP’nin seçim oyununu deşifre etti

Ünlü anketçi AKP’nin seçim oyununu deşifre etti

“-3 liraya su mu olur?… -İçme, eskiden su mu içiyordun?”

“-3 liraya su mu olur?… -İçme, eskiden su mu içiyordun?”

Hz Mevlana ajan mıydı?

Hz Mevlana ajan mıydı?

Güldürmeyen, Nureddin Nebati filtresi

Güldürmeyen, Nureddin Nebati filtresi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:13:20