Samanyolu Haber /Gündem / Sonunda bu da oldu! Türkiye Ayçiçeğinin çöpünü bile ithal etmeye başladı /21 Haziran 2020 10:15

Sonunda bu da oldu! Türkiye Ayçiçeğinin çöpünü bile ithal etmeye başladı

Türkiye samandan sonra ithal ayçiçeği kabuğuna da muhtaç hale geldi.

SHABER3.COM

CHP Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Tarım,  Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi İlhami Özcan Aygun, Türkiye’nin Rusya’dan ayçiçeği kabuğu ithal etmeye başladığını bildirdi.

Sözcü'nün haberine göre Ayçiçeği kabuğunun piyasada tonunun 670 liradan satıldığını ve hayvanlara yem olarak verildiğini belirten Aygun, “Geçmişte kalorifer yakıtı olarak kullanılan pelet ayçiçeği kabuklarının şimdi ise hayvanlarımıza yem olarak verilmesi, ülke tarımının geldiği noktayı da ortaya koyuyor. Yabancıların tarım ürünlerinden sonra şimdi çöplerini de ithal ediyoruz. Türk tarımını bitirdiler” dedi

Aygun, iktidarın koronavirüs sürecinde ayçiçek ithalatının önünü açmak için gümrük vergilerini düşürdüğünü belirtti ve bir anlamda ayçiçeği çöpü olan ayçiçeği kabuğunun ithal edilmesi nedeniyle ülke kaynaklarının yabancılara aktarıldığını söyledi. Hükümet 3 Nisan 2020'de ham ayçiçeği yağında yüzde 36 olan gümrük vergisi oranını 1 Şubat-30 Haziran tarihleri arasında yüzde 30'a indirmiş, Kosova için ise sıfırlamıştı.

Tarım ve hayvancılıkta ithalatı değerlendiren Aygun, “İktidar kendi tarımını, çiftçisini yeterince desteklemediği için ülkeyi ithal tarıma, ithal ete mahkum etti. Ülke toprakları boş dururken tonlarca buğday, arpa, mısır, kuru baklagil ithal ettiler. Adana'da karpuz hasadı başlarken, nisan ayında İran'dan karpuz getirdiler. Adanalı üretici şimdi kan ağlıyor. Kendi üreticisine düşman, kendi tarımını bitirmeye kararlı bir iktidarla karşı karşıyayız” dedi.

DURMAK YOK İTHALATA DEVAM
İlhami Özcan Aygun, hayvancılığın da ithalata muhtaç hale getirildiğini, verilen sözlere rağmen ithalatın devam ettiğini söyledi.

Tarım Bakanı Pakdemirli'nin “Türkiye'nin ithalata ihtiyacı yok” dediğini hatırlatan Aygun, “Bakan sözünü unuttu, 2018, 2019 doludizgin hayvan ithalatı ile geçti. Cumhurbaşkanı korona sürecinde Türkiye'nin gıdada kendi kendine yettiğini açıkladı. Ama bir hafta geçmeden nisanda Mersin Limanı'na 10 bin baş ithal hayvan geldi” dedi.
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