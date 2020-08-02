Samanyolu Haber /Medya / Sonunda o da itiraf etti! /02 Ağustos 2020 11:31

Sonunda o da itiraf etti!

Eski Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "Fikrini ifade edenlerin sesi kısılırken, vicdanları yaralayan hukuk cinayetleri işlenirken sadece seyrediyoruz, belki de elimizden başka bir şey gelmiyor" düşüncesini dile getirdi.

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Mehmet Ocaktan bugün Karar'da yayımlanan makalesinde, bir dönem milletvekilliği yaptığı Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yerden yere vurdu. 

Ocaktan, "İnsan olarak en çok değer verdiğimiz şeylerin kıymetini galiba kaybedince anlıyoruz. Bu insan tabiatının bir tezahürü olsa gerek... Bu bağlamda özgürlüğümüzün kıymetini de en zor zamanlarda öğreniyoruz." yorumunu yaptı. 

"KONUŞMANIN BU KADAR ZOR OLABİLECEĞİNİ HAYAL ETMEDİK"

Ocaktan, "Herhalde hiçbirimiz 21'inci yüzyılda, haklar ve özgürlükler adına konuşmanın, hakkaniyetli bir duruş ortaya koymanın bu kadar zor ve zahmetli olabileceğini hayal etmemişizdir. Ne yazık ki tam da böyle bir iklimin içinden geçiyoruz." tespitinde bulundu. 

Ocaktan, "Maalesef böyle zamanlar kaçma duygusunun zirve yaptığı, başka limanlara sığınmanın adeta bir şarkıya dönüştüğü en talihsiz zamanlar olsa gerek. İşte ben de kaçıyorum... Ancak en hüzünlü şarkılar yine de peşimi bırakmıyor." dedi.
mehmet ocaktan

Ocaktan, "İnsanlardan uzak dünyanın tenha bir köşesinde sadece ateş böceklerinin ışığında geceye şarkılar söylemenin ne kadar müstesna bir ana tekabül ettiğini tarif etmek için her zaman kelimeler yeterli olmayabilir." görüşünü savundu. 

"DENİZİN AŞK LİMANINA SIĞINIRSINIZ"

Ocaktan, "Öyle anlar olur ki bir ceviz ağacının dalları arasından seni gözetleyen dolunayın ışığında bazen Miles Davis’in bir anda patlayan trompetinin sesiyle bütün dünyaya meydan okumaya heves edersiniz. Bazen de 'hüznün manevi babası' olarak adlandırılan Leonard Cohen’in 'Suzanne' şarkısıyla dereleri tepeleri aşıp denizin aşk limanına sığınırsınız..." ifadesini kullandı. 
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