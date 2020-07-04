Sony'nin adı değişiyor: İşte şirketin yeni ismi

Sony, 60 yılı aşkındır kullandığı adını değiştiriyor. Sony China'nın Weibo'daki açıklamasına göre, yıllık hissedarlar toplantısını gerçekleştiren PlayStation'ın üreticisi Sony, toplantıda adını Sony Group olarak değiştirme kararı aldı.





Sony'nin isim değişikliği aslında herhangi bir olumsuzluğun yansıması olmadığı belirtilirken, Sony Group ismiyle birlikte Sony, daha kapsayıcı bir isme kavuşmuş olacak. Sony CEO'su Kenichiro Yoshida, firmanın yalnızca tüketici elektroniği alanında değil, birçok alanda ürünü bulunduğu gerekçesiyle bunları 'group' takılı bir isimde toplamanın mantıklı olacağı gerekçesiyle bu kararı aldıklarını ifade etti.





Kenichiro Yoshida, Sony'nin çok geniş bir iş portföyüne sahip olduğunu söyleyerek, bu geniş portföyden yararlanmak istediklerini belirtti. Sony Group'ın CEO'suna göre bu adım şirkete yeni kapılar da açacak. Sony ismi 2021 yılının Nisan ayına kadar kullanılmaya devam edilecek. Bu tarihten itibaren ise Sony artık Sony Group ismiyle anılmaya başlanacak.