Sony'nin en ucuz konsolu

Türkiye'de yüksek kur ve vergiler sebebiyle cep yakan PlayStation 5'in bu zamana kadar çıkmış en ucuz PlayStation konsolu olduğu ortaya çıktı.





Enflasyon dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre, PlayStation 5'in dijital sürümü bu zamana kadar çıkan en ucuz PS konsolu.





Seattle merkezli bahis şirketi Unikrn araştırmacıları tarafından enflasyon dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre, PlayStation 5'in dijital sürümü 399 dolarlık fiyat etiketiyle bu zamana kadar çıkmış en ucuz PlayStation konsolu olma unvanını kazanıyor.





PLAYSTATION 1 EN PAHALISI





Webtekno'nun haberine göre; 1994 yılında çıkan ilk nesil PlayStation, 299 dolar gibi bir fiyata sahipti.





Böyle bakıldığında en ucuz konsol gibi dursa da enflasyon hesaplamasıyla 2020 yılı içerisinde 514 dolara denk geliyor ki bu da PlayStation 1'i Sony'nin en pahalı ikinci konsolu yapıyor.





2006 yılında 499 dolara çıkan PlayStation 3 ise enflasyonla birlikte 2020 yılında 652 dolara denk geliyor.





PlayStation 5'in dijital sürümüyle standart sürümü arasında sadece 100 dolarlık bir fark bulunsa da standart sürüm, en ucuz PlayStation konsolları arasında dördüncü sırada yer alıyor.





Hemen önünde ise tarihin en başarılı konsollarından bir tanesi olan PlayStation 2 yer alıyor.





SÜRÜM VE FİYATLAR:

PlayStation 5 (Dijital Sürüm): 399 dolar



PlayStation 4: 447 dolar (Çıkış fiyatı: 399 dolar)

PlayStation 2: 457 dolar (Çıkış fiyatı: 299 dolar)

PlayStation 5: (Standart sürüm) – 499 dolar

PlayStation 1: 514 dolar (Çıkış fiyatı: 299 dolar)

PlayStation 3: 652 dolar (Çıkış fiyatı: 499 dolar)



