Sorloth Trabzonspor'a resmen veda etti

Trabzonspor Kulübü, Sorloth'un transferi için Leipzig'ten 20 milyon Euro bonservis + 2 milyon Euro da bonus geliri elde edecek. Bu rakam İngiliz kulübü Crystal Palace ile yarı yarıya paylaşılacak.







Öte yandan oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek gelirin karından yüzde 20 pay alınacak. Bu rakam da bonservis de olduğu gibi yarı yarıya paylaşılacak.





Sorloth'un KAP bildirimi şu şekilde:





1-Sözleşme fesih bedeli olarak 20.000.000.-EUR ödenecektir.

2-Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2.000.000 Euro bonus ödenecektir.

3-Futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde, bu transfer dolayısıyla katlanılan maliyetler sonrası kalan transfer karının si kulübümüze ödenecektir.

4-Futbolcunun ileriki dönemlerde Türkiye'ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır.





Bu transfer dolayısı ile elde edilecek gelirler, Alexander Sorloth'un bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace kulübü ile yarı yarıya paylaşılacaktır.





Alexander Sorloth, Trabzonspor için çektiği veda videosunda, "Kalbim biraz buruk şekilde bu tercihi yapsam da kariyerimi düşünmek zorundaydım. Ve ayrıca aldığım karar Trabzonspor'dan ayrılmak değil, kariyerim için bir sonraki adımı atmak. Umuyorum herkes bunu anlayacaktır" ifadesini kullandı.





Sorloth, Trabzonspor formasıyla gol kralı olmuştu. Ligde 24 gol atan Norveçli yıldız toplamda ise 33 gol atma başarısı göstermişti.



